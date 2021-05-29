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香港青年商會論壇 王蔚談Vizio企業故事

【本報訊】
香港商會前會長李文超(左起)、青年商會創會主席吳家裕、Vizio公司創辦人與執行長王蔚、香港商會前會長呂頌樂、香港商會理事Malcolm McNeil。(南加州香港商會青年會提供)
香港商會前會長李文超(左起)、青年商會創會主席吳家裕、Vizio公司創辦人與執行長王蔚、香港商會前會長呂頌樂、香港商會理事Malcolm McNeil。(南加州香港商會青年會提供)

南加香港商會(HKASC)旗下的青年商會Young Executive Club與新港灘Aston Martin日前合辦商界聚會，邀請華裔企業家Vizio公司創辦人與執行長王蔚(William Wang)，分享他的億萬企業故事，同場展出007詹姆士龐德(占士邦)珍藏海報和收藏品，吸引多位會員嘉賓出席。

青年商會創會主席吳家裕(Derek Ng)表示，國會議員金映玉（Young Kim）以預錄方式祝賀該活動，更感謝億萬企業家王蔚擔任為主講嘉賓，分享他早年移民美國不諳英語，不斷努力把握機會，以致進軍電視製造行業，建立Vizio公司成為北美最大的LCD HDTV銷售商之一的成功之旅，會員亦把握這難得見面機會與王蔚交流。

加州香港商會會長鄧偉信與前會長李文超，感謝Aston Martin Newport Beach 總經理 Jeff West 提供場地、試駕時段、精美小吃及飲品給現場嘉賓享用，以及香港貿易發展局新任洛杉磯代表黃沛芝(Tiffany Wong) 出席活動。

南加香港商會理事Malcolm McNeil帶來私人珍藏的電影007海報及收藏紀念品，在現場展出並分享展品背後的007典故，配合Aston Martin場地主題及有獎問答遊戲和抽獎，為活動錦上添花。一些來賓在現場即時加入成為青年商會會員，拓展其商界人脈網絡。

香港 南加 加州

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