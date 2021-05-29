爾灣新接種站 華裔家庭施打居多

爾灣市為華裔社區舉辦疫苗接種站，現場義工包括（圖左起）: 醫師陳建維、校長鍾幼蘭、市議員郭正明、市長康恩、理事長陳景星、市議員艾格倫及醫師盧美霞。（南海岸中華文化中心提供）

由爾灣 市政府、Memorial Care醫療團隊及南海岸中華文化中心合作推出的新冠疫苗 注射站，27日下午5時起在爾灣中文學校體育館及松梅園舉行，三小時內完成300劑疫苗接種，參加者以華裔家庭居多。主辦單位並安排專科醫生到場，解答有關疫苗的疑問，鼓勵尚未打針者，釐清疫苗真相，加入全民防疫的行列。

疫苗站現場提供Omomo奶茶，特別受學生們歡迎。（南海岸中華文化中心提供）

在爾灣行醫20年的陳建維(Timothy Chen) 醫師，以華語與民眾親切交流，他曾參與多場疫苗注射，包括在拉古納伍茲退休社區。他說，許多高齡居民都已注射疫苗，一般第一劑反應不大，有些人在接種第二劑之後會有輕微發燒及肌肉疼痛，這是正常反應，通常症狀一天之內就會消退。懷孕及經期中的婦女，或是患慢性病者，都可安心接種疫苗。

民眾在網上看到似是而非的疫苗訊息，由專科醫師陳建維（圖右）當場釐清。（南海岸中華文化中心提供）

陳建維醫師強調，不同的疫苗效力並沒有顯著差異，建議大家不必太過在意。雖然目前僅開放年滿12歲至17歲者注射瑞輝疫苗，隨著藥廠的臨床實驗範圍擴大，未來可能開放12歲到6個月的兒童接種疫苗。

94歲的爾灣居民蕭幸一在家人陪同下接種了疫苗，他對新冠疫苗的安全性原本有疑慮，一直避免外出，眼看夏天快到了，他想回社區游泳池運動，終於下決心出門打針。

九旬市民蕭幸一（圖中）接種疫苗後，獲爾灣市長康恩（圖左）及南海岸文協理事長陳景星道賀。（南海岸中華文化中心提供）

當日接種疫苗者都獲贈奶茶一杯，主辦單位已安排於三周後（6月17日）在同一地點接種瑞輝疫苗第二劑。

爾灣市長康恩（Farrah Khan）表示，市府與南海岸中華文化中心合作疫苗接種站，讓居民在熟悉的環境中打針，希望提高全市疫苗接種率到八成以上，以迎接加州6月15日全面重啟。目前周一到周五開放的橙縣 大公園疫苗接種站將會持續整個夏季，同時市府將在社區及購物中心安排周末及晚間的流動疫苗接種站，鼓勵尚未接種的居民就近加入。爾灣市65歲以上居民接種率已超過九成，僅有92612郵區明顯落後，65歲以上居民接種率不到七成。

根據美國疾病管制中心（CDC）的統計資料，截至5月26日為止，在橙縣3164萬居民中，已有54.88%至少接種一劑新冠疫苗，完成注射疫苗的比例為44.81%。