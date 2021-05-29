PPP-2仍運行 少數族裔小企業勿錯過

Lendistry執行長 Everett Sands。（資料圖）

少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）28日上午舉行視訊研討會，討論疫後經濟恢復，少數族裔小企業能否抓住蓬勃發展機會，或被落在後面？邀請薪資保護計畫（PPP）合作夥伴Lendistry執行长 Everett Sands，及業者Virginia Ali，加州聯邦眾議員Ro Khanna加入討論。會議指出，2021年是全美新創小企業最多一年。

小企業代表Ben's Chili Bowl業者Virginia Ali。（記者啟鉻／翻攝）

據悉，Lendistry是通過PPP協助少數族裔小企業獲得紓困 資金的合作平台，在疫情 期間已經幫助數千家小型企業獲得紓困資金，得以繼續運營。據暸解，Lendistry合作的部分紓困資金申請已經停止，目前PPP-2還在運行，提醒業者把握機會。

Everett Sands表示，據聖克魯茲加州大學 於2020年5月間一項調查，疫情爆發後全美2020年4月間部分小型企業倒閉，其中41%是非裔企業，32%是西裔企業，亞裔小型企業佔26%。不過小企業仍很頑強，一旦發生倒閉，小型業者有兩種選擇，繼續找工作或另起創業。所以在未來幾年，會看到更多小企業回歸。根據財富雜誌預測，2021年，是全美新創小企業更多的重要一年。所以在業者關閉原先小企業後，準備再創業，會有很多事情發生，比如小型企業社區會重組，所以Lendistry會關注變化，提供相應協助對策服務。

Virginia Ali是華盛頓特區非裔餐飲業者，她與先生60餘年前創辦一家Ben's Chili Bowl。她表示，經營餐廳最關鍵是地點，由於周邊是社區、還有校區，所以起初很順利。中間雖有艱難時期，也因為堅持及社區支持，餐館得以生存。隨著犯罪毒品增加，1980年代後期，是餐館經營最困難時期。不過，新冠肺炎疫情對餐飲是又一個嚴峻挑戰。她鼓勵小企業業者不斷克服艱困，重新開始。

加州聯邦眾議員Ro Khanna負責國會小企業事務，他承認，聯邦先前紓困計畫並未對準本應該紓困的目標，因為一些公司可以從大銀行貸款到數百萬元。所以即將推動的全美基礎設施建設項目，會確保更多小企業受益，增加小企業就業機會。