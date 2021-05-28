我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3321萬確診 40%民眾完成接種

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

南加豪宅6500萬降至3600萬 陸商謝東螢買下

記者李雪／綜合報導
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）

洛杉磯豪宅開發商Nile Niami過去兩、三年，一直試圖賣出他在Bel Air開發的兩套相鄰豪宅，從最初的價格高達每棟6500萬元大幅降價，兩屋近期在同一周內分別以3600萬元的價格賣給了兩個亞裔買家，其中一名私下成交的買家是蔚來汽車前首席財務官謝東螢。

謝東螢目前也是京東的獨立董事。（取自京東官網）
謝東螢目前也是京東的獨立董事。（取自京東官網）

電影製片人轉做豪宅開發的Nile Niami在業內備受爭議，他的幾個早期的豪宅房地產項目其實大獲成功，但近兩年來不少由他開發的極盡浮誇的豪宅，在上市後卻遇冷，甚至不受待見。尤其早先因奢侈浮誇以及不雅宣傳視頻亮相炒作的豪宅「Opus」，上市三年多後，掛牌價從1億元降價到了6000萬。Niami的一位貸方，投資商Joseph Englanoff最終獲得控制權，並迅速修改了屋中一些過於浮誇的設計，去年底終於找到一名來自聖瑪利諾市的華裔女買家。

而Niami最近又再次脫手的兩處相鄰豪宅，雖沒有「Opus」那麼浮誇，但命運也有些類似，在市場遇冷後不少業內人士都猜測或也會被他的貸方收回。不過紀錄顯示，Niami再次幸運地遇到了兩位亞裔買家。一位是越南裔銀行家Tri Nguyen買下了其中一棟具有法式風格的屋子，而隔壁更為引人注目的現代主義風格屋子，則通過私下成交（Off Market Deal）的方式被賣給了謝東螢。

謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）
謝東螢買下了Bel Air的一處豪宅。（MLS圖片）

謝東螢的這處房屋細長，根據賣家描述，該屋佔地2.8萬平方呎，一共九個豪華臥室套間，有美髮沙龍、健身房、藏酒間、電影室，以及全套智能家居系統和水療設施，包括了按摩、美容和瑜伽冥想間，如同度假村般且極其隱私。戶外有160呎的長條形泳池和30呎的水牆，還有綠樹環繞的戶外廚房。

謝東螢是著名的中國企業家，史丹福大學畢業的他早年在加州做律師出身，後加入摩根大通和瑞銀集團等機構，2005年加入新東方教育集團，並幫該集團上市，2009年成為新東方總裁。2017年加入蔚來汽車擔任首席財務官，2019年離職。目前是百勝餐飲中國（Yum China）的董事，該集團是中國特許經營餐廳，包括如KFC、必勝客（Pizza Hut）和Taco Bell的最大擁有者。

中國 亞裔 電影

上一則

南加大報告：80%民眾疫情期間經濟困難

下一則

橙縣豐田 國殤日長假優惠大攻略

延伸閱讀

1顆＝1000萬！用榴槤標價豪宅 深圳產中介出奇招遭停業

1顆＝1000萬！用榴槤標價豪宅 深圳產中介出奇招遭停業
南加豪宅從6500萬降至3600萬 中國成功企業家是買家

南加豪宅從6500萬降至3600萬 中國成功企業家是買家
科技大亨許立信豪宅1.13萬平方呎 標價1088萬

科技大亨許立信豪宅1.13萬平方呎 標價1088萬
還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員
還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員

還記得他嗎？豪宅外朝示威者揮槍 參選密州國會參議員
亞莉安娜低調完婚 豪宅婚禮僅邀20人

亞莉安娜低調完婚 豪宅婚禮僅邀20人

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37
披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打