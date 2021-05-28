上千華工轉戰奧州種大麻 已11人被捕

據林瑞煜的形容，這是極好的投資機會。（臉書截圖）

早先在新墨西哥州 印地安原住民保留地上，多處華人主導的麻類植物種植場，從洛杉磯地區吸引眾多投資 人，並招募大量華裔勞工，但引起當地居民抗議，更遭聯邦執法機關突襲搗毀。今年1月，種植廠工人和管理人員已經轉移至奧克拉荷馬州（Oklahoma），數以千計的華人最近在當地又引起關注，而且已有一個農場被查封、11名華人被捕。

一直負責聯絡華裔投資人、工人以及各方面協調的林瑞煜（Irving Lin），去年底又連續在艾爾蒙地和南艾爾蒙地兩處會場，開辦了兩場「高經濟農產品」投資說明會，吸引華商投資種大麻 的生意，這次種植地在奧克拉荷馬州。

據BBC報導引述林瑞煜說法：「你在新墨西哥州阻止我，我就馬上到奧克拉荷馬，那又怎麼樣？下一站！」至少有十幾個華人投資者，沒有在新墨西哥州多耗時間，立即就帶著工人和能夠搶救回來的器材，一路闖蕩到奧克拉荷馬。但也有投資人在早先的那次失敗投資中，失去所有積蓄和用作抵押擔保的房產。

據BBC引述知情人士的報導，對於這些投資人來說，新墨西哥是段不太光彩的回憶，他們在不知情的情況下違法、還蒙受財務損失。

奧克拉荷馬州保守右傾，但2018年合法化醫用大麻後，只需2500元就能辦大麻種植牌照。相較之下，其他州該費用動輒數萬元。例如在南加州，想要獲得牌照還需各類其他支出，成本上百萬元。而奧州還對牌照數量不設上限。BBC引述奧克拉荷馬城的華裔大麻法律助理劉力力表示，有的華人投資者是家大業大的企業家，也有人把自己的房子和店都賣了，把全副身家投入這波大麻熱中。

據報導，隨著資金到位，數以千計的華人勞工隨之而至，被「10天工，每天200美元，包吃包住」的工作機會吸引，這些機會通常是口口相傳、微信群、同鄉會組織以及職業介紹所。據林瑞煜估計，約有600個曾在新墨西哥州大麻農場工作的華工，已轉移到奧州。

奧州原本亞裔人口極少，新面孔引起當地人注意，當地家庭式小型大麻業者擔心，這些新來的大規模種植業者湧入，導致市場飽和，拉低價格，或可能將大麻產品非法銷往州外。

據BBC報導，這些華工不善英語且攜帶現金，這在奧州給他們帶來麻煩，常被警方截停搜查。報導引述當地大麻律師Matt Stacy表示，「之前沒預料到，華人顧客群增長得很快」，他現在有超過300個華人客戶，佔他客源的九成，每周都要接手好幾宗關於扣押現金的案子。

但經過新墨西哥州的教訓，華商們更謹慎處理跟本地人與執法機關的關係。按林瑞煜的說法，「不會在同一個地方摔倒兩次」，他表示這些華商都是好人，沒有做錯任何事，需要照顧家庭。

但4月下旬，當地政府仍被查封了一個農場，雖然該場有合法執照，但警方認為該場將大量產品銷往黑市，所逮捕的11人，據信都來自台灣或大陸，不會講英文。而該州也在試圖推進法案，要求持大麻牌照者上報其生意的「外國財務利益」。