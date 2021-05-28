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1張圖：全美3321萬確診 40%民眾完成接種

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

資源太豐富 寵壞美國人？

洛城新語
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在部分國家公民絞盡腦汁尋找疫苗之際；美國政府不僅免費提供疫苗，還花樣百出，設置各種獎勵，「懇求」民眾接種。此情此景，與杜甫詩作「朱門酒肉臭，路有凍死骨」有幾番相似。

二戰以來，美國家大業大、資源豐富，讓部分民眾不知節儉為何物。從儉入奢易，從奢入儉難，大手大腳成習慣，再有苦日子怎麼辦。

美國繁榮已百年，豐富資源浸淫之下，部分美國人難免有「地主家傻兒子」做派，太容易得到的不珍惜，選擇多想法也變多。以接種新冠疫苗為例，部分民眾不為公衛考量，出於政治或其他目的，放著免費疫苗不打，需要當局千方百計「哄著」注射。紐約、加州、馬里蘭州和俄亥俄州，為提高接種率，都設置彩票、現金等獎勵機制，加州也跟進。

反觀部分發展中國家，其居民無法在當地打疫苗，必須花大錢組旅遊團來美接種。兩相比較，難免不讓人發出，「資源太豐富，寵壞美國人」的感慨。

除了疫苗，美國資源豐富，還體現在食品價格相對便宜上，這也形成部分美國人浪費的壞習慣。美國農業部數據顯示，全美每年約浪費800億磅食品，占全美食品供應總額的30%至40%；換句話說，每年有30%至40%的食品，最終會直接丟掉。

得益於考慮收入後，食品價格相對低廉；部分民眾在購買過程中，無需過多考慮價格，採買商品總量，往往超過實際需求。這也是美國超市中，購物車滿載的大肆採購現象隨處可見的原因。紐約時報曾經報導，美國以全球4%的人口，每年產出的垃圾占全球總數的12%，美國人的浪費，可見一斑。

除了食品，還有能源，特別是生活中水、電、煤。在某些電費便宜的地區，沒人的情況下也開著空調，冷氣足到讓人發抖的現象比比皆是。用水方面，儘管是加州這樣的缺水地區，水費價格也不算高昂，看看帳單，在「水費」中占比較大的是水管維護、水輸送等「固定開銷」。換句話說，用多用少差不了幾十塊錢。

受大環境影響，部分經歷過苦日子的華裔一代移民，在美國生活多年後，也不再精打細算。如果不相信，請打開你滿載食物的冰箱，看看能否找到直接放過期、忘了吃或根本不記得什麼時候購買的食物。而關上冰箱門，離開廚房前往其他房間後；是否還有隨手關燈、節約用電的好習慣。

經歷過苦日子的一代移民都可能改變，更何況二代與三代。資源浪費，在美國其實是普遍現象；家庭富足時期還好，若一旦碰到經濟困難，沒有勤儉節約、精打細算的好習慣，要想翻身再致富，恐怕會很難。就算一直富足，也不應養成浪費的壞習慣。

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