亞裔月 洛縣起訴三起亞裔仇恨犯罪案

洛縣警長維拉紐瓦會晤華文媒體。（記者王若然／攝影）

慶祝亞裔 傳統月（Asian American Heritage Month），洛杉磯 縣警局26日邀請南加州華文媒體參加見面會，洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）介紹了近一年洛縣境內亞裔仇恨犯罪 直線上升，近期警局對亞裔仇恨犯罪的處理進展，稱有三件案子已經被以仇恨犯罪起訴。

維拉紐瓦說，洛杉磯縣警局轄區2019年有42起針對亞裔的仇恨犯罪，2020年有72起增長近一倍。今年開始至5月，仇恨事件不斷上升，未來還有上升趨勢。他說，對於仇恨事件，警局都嚴肅處理，民眾也要積極報警。因此很多情況下，仇恨事件很可能升級為犯罪，積極報警可以為警方提供更多線索抓到犯人。

近期發生的仇恨犯罪中，有三起已經被起訴。分別是哈岡（Hacienda Heights）華資麵包店內一女性華裔店員被一名顧客以種族仇恨為由攻擊。另一起是3月21日，一名白人男子在鑽石吧市亞裔反仇恨犯罪示威現場，故意駕車穿過遊行群眾，並口出仇恨言語，全程被民眾錄影。第三起是約一周前被洛縣警局逮捕的搶劫、毆打華裔Lyft司機的罪犯。這三起案件經查證均符合仇恨犯罪的特徵，案件嫌疑人都被逮捕將以仇恨罪起訴。

維拉紐瓦解釋說，仇恨犯罪是建立在犯罪基礎上的，例如帶有種族仇恨的辱罵為仇恨事件（incident），但帶有種族仇恨的犯罪如搶劫、毆打則屬於仇恨犯罪，以仇恨犯罪起訴通常可以增加刑期。

洛杉磯縣設有人口販賣案件調查小組，人口販賣也經常設計亞裔社區。維拉紐瓦說，打擊人口販賣，也需要民眾多多提供線索。

維拉紐瓦說，洛杉磯縣面積很大，居民在全美最多樣化。「我一直認為人口多樣化不是一個問題，而是優勢。」洛杉磯縣警局常與眾多國家駐洛杉磯領事館的外交官們交流合作，例如有國家的公民在洛杉磯縣失蹤，洛縣警局就會幫忙尋找，洛縣也會向領事館確認涉事人員的國籍和母國聯絡人信息等。他說，洛縣警局致力於消除語言障礙，在911報警電話中，有中文、廣東話、泰語等多種語言服務。

當天的華文媒體見面會是由羅省中華總商會主席莊佩源（Chester Chong）幫忙促成，他是社區活躍人士，常幫助促成各警局與華人社區的交流。

洛杉磯縣起訴的三起仇恨犯罪

第一起 哈岡華資麵包店內一名顧客以種族仇恨為由攻擊一女性華裔店員。

第二起 3月21日一名白人男子在鑽石吧亞裔反仇恨犯罪示威現場，故意駕車穿過遊行群眾，並口出仇恨言語。

第三起 5月 11日一名非裔搶劫、毆打華裔Lyft司機。

製表：記者王若然