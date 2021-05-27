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1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

疫情好轉 恢復常態生活在望

洛城新語  

美國和加州疫情繼續好轉，感染和病歿人數直線下降。機場再現人潮、景點恢復開放、社團聚會增加，街上恢復生氣活力，人們不一定戴口罩，因為政府也宣傳注射兩劑者「幾乎可豁免」感染，這是我們等待15個月的好消息。

聯邦疾管中心(CDC)宣布，注射兩劑疫苗者室內外毋再戴口罩，雖然部分人仍擔憂會不會宣布得太早，但數據支持這個做法，即使還是有點冒險成分。

CDC說，目前1.1億完成注射疫苗民眾，僅有0.01%感染新冠。換言之，只有1萬多人感染，這些「突破性」病例屬正常，今後可能不再公布這類數據。有人指這是在為輝瑞、莫德納和嬌生三種疫苗護航。

從正面看，三種疫苗防護率達99.9%，比臨床試驗後公布的95%還高，疫苗太有效了！但從負面看，高達1萬多人完成注射後感染，至於感染後有無出現重症？病歿人數多少？似未見詳細數字。至少，之前不少報告說，注射疫苗後如感染，變重症進加護病房或病歿機率都大幅降低，所以疫苗還是值得打。

以洛杉磯縣為例，25日確診數僅191人，病歿數10人；相對於高峰期每天確診上萬人，病歿四、五百人，數字也降低近98%。而10位病歿者，五人是80歲以上，三人介於65至79歲，兩位50至64歲，病毒對年長者似乎還是有威脅。

有趣的是，中國大陸媒體報導美國疫情，使用「美國完整接種疫苗者，又有1萬多人被感染」；美國和國際媒體則用「疫苗防護率99.9%」。一個報憂、一個報喜，難怪海外不少網友說，中國國產疫苗效果如何，「拉出來溜溜吧，別躲在身後說人家的不行」。

中國疫苗保護力多高？各說各話。被指為「大五毛」的金燦榮教授說，保護力百分之百；科興公布的數據是50%。近期連傳東非10萬人口島國塞席爾，61%民眾注射完中國「國藥」(Sinopharm)疫苗後，疫情不降反升，被BBC、紐約時報等指為保護力不足。中國CDC主任高福承認，國產疫苗保護力偏低。

這可能是大陸民眾接種意願偏低的原因，不過中國已有逾5億人接種。而台灣民進黨政府不接受大陸疫苗，除了政治心魔障礙難解除，一旦引入，效果如不好可能被民眾責怪也是原因，所以寧可等候美英產製的疫苗，不顧疫情嚴重的現實。

兩星期來，美國樂觀聲音充斥。白宮宣布25日美國已有半數成人完成接種，民眾可一起共度國殤日長周末了(用「慶祝」國殤日顯然不妥)，意味民眾生活可恢復正常，我們快被「解放」了。

但陰影還在，因為接種疫苗後仍有0.01%的「突破性」病例，感染者照樣住院，留下後遺症；三成拒接種疫苗者如不戴口罩，照樣會傳染別人。而印度變種病毒如入侵美國，風險更大。所以慶祝回歸正常生活，還是戴口罩比較保險，別讓自己和家人生命和健康再冒危險。

疫苗 美國 中國

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