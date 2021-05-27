旅客回流 安大略機場漸恢復常態

安大略國際機場運量逐漸恢復中。（ONT機場臉書）

隨著夏季旅行期來臨，從內陸安大略國際機場 （ONT）出發的旅客持續上升，預計超過140萬人進出。安大略機場旅客流量逐漸恢復到疫情 前的水平。ONT提醒，旅客和接送機的民眾，在機場或乘坐飛機都要戴口罩 。

ONT官員表示，據目前航班安排及旅客目的地的趨勢分析，自國殤日（Memorial Day）長周末至勞工節（Labor Day），預計約145萬3000名旅客出入機場，達到2019年同期進出機場旅客量165萬7000多人的87.7%。

ONT在夏季期間提供25個目的地直達飛行服務，包括六個新增目的地：Charlotte；芝加哥（O'Hare國際機場）；Honolulu； Houston（William P. Hobby機場）；Mexico City 和 San Salvador。從ONT至San Salvador是機場至中美洲首開航班。

2021年夏季旅行期自5月28日開始至9月6日。此期間，在ONT提供旅客服務的十家航空公司，平均每天安排66次航班，提供超過180萬個座位。至8月每天出發旅客人數持續增加，ONT預測將有超過75%的航班座位被使用。