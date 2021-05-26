鑽石吧全面重啟 市議會恢復現場議政

從去年春季開始至今，因新冠疫情關閉長達14個月的鑽石吧，進入全面重啓階段，包括市議會、公共圖書館、學生和家長文娛和體育運動，以及市府洽公、社區中心等，都進入全面恢復和漸進式開放程序。（鑽石吧市提供）

從去年春季開始至今，因新冠疫情關閉長達14個月的鑽石吧 （Diamond Bar）逐漸重啓，包括市議會、公共圖書館 、學生和家長文娛和體育運動，以及市府洽公、社區中心等，都恢復或漸進式開放。去年停辦一年的夏季露天音樂會，已確定恢復，夏天將有五場戶外音樂會開放民眾和居民家庭參與。

在14個月的網上會議之後，鑽石吧市議會五位市議員日前首次回到市議會大廳議政，雖然遵照公共衛生部門的要求仍保持六呎距離，戴口罩 ，但當天到場民眾達到人數的最大限度。同時，洛縣公共圖書館鑽石吧分部本周開始，回復周一至周五上午11時至傍晚6時開放，包括目錄查閲、借書部、電腦部、複印部門都重新開放，但為遵守公衛局規定，仍需戴口罩和保持社交距離，圖書館工作人員會對入場人數有所限制。

鑽石吧的籃球場、健行步道、狗狗公園、滑板場、兒童游樂場、公園野餐和烤肉區以及公園厠所等，目前已全部開放，運動場同時開放預約項目和雙打等項目。

市府服務部門周一至周四恢復開放，但暫時不接受沒有預約的現場洽工，包括建築與安全、計畫、工程、城市的交通和停車許可等部門，都是預約見面洽公，洽公開放時間為周一至周四上午8時至中午，預約 www.diamondbarca.gov/appointment，或打909-839-7000。

作爲聖蓋博谷最大年長者活動中心的鑽石吧中心（The Diamond Bar Center），目前也逐漸恢復開放中，但暫時只接受預約到訪，預計6月15日之後進一步開放。

鑽石吧很多民眾喜聞樂見的夏季傳統音樂會，今年已肯定恢復舉辦，從7月開始陸續五場，今年改到山頂公園舉辦。按市府規定，今年音樂會仍需遵守防疫規定，對人數有限制。市府公園與育樂部門從本周起接受預定，每個家庭最多預約三場，届時每個家庭需保持在市府畫定的10X10呎的場地内活動。