生命續約… 新冠肆虐一年多 多少悲傷與感動

新冠感染重症兩位幸存者林恩成（左）、Ylises Gutierreze（右）和亞凱迪亞美以美醫院感染科專家醫師江華（中）。（記者楊青／攝影）

全美人口最多的洛杉磯縣。2020年3月至2021年5月，新冠感染124萬人次，死亡超過2萬4000人。史無前例的瘟疫，肆無忌憚吞噬脆弱的生命，也考驗每位感染者的求生意志，短暫而漫長的一年，記錄許多悲傷與感人的故事。

「來美國51年，從來沒有住過醫院，但這次兩度住院，在加護病房躺了18天，從離家到返家先後一個多月，連給自己葬禮的音樂都選好了」，前核桃市長林恩成從新冠病毒中死裏逃生，無限感慨「猶如生命重新續約」。

很難想像，兩個多月前出院時，林恩成只有115磅，原來美國空軍救護隊員的體格，變成皮包骨頭。從醫院出來，就離不開拐杖，挪一步都氣喘吁吁，回到家要上二樓，就像登喜馬拉雅山一樣艱難。

「這兩個多月，我强迫自己天天鍛鍊，天天多吃」，林恩成笑言，撿回來的生命，從來沒有像今天這麽珍惜，現在已恢復到145磅，現在每天已能走六至八哩，唯一可能的後遺症是視力有些減退，但沒有頭痛，血壓血氧心跳都已正常。

朋友聚餐 想不到竟不幸中招

今年1月9日，林恩成和五個朋友吃飯，「都是好朋友，大家戴口罩」，林恩成說，當時六人在一個房間吃飯，他就已經注意到其中一友臉色不太好。朋友說有點感冒。當時正是南加州疫情 最爲緊張的時候，感冒本已應亮起紅燈，但一班朋友都認識多年，也不好意思說什麽。結果第二天那位朋友就通知大家自己查出陽性，其他人一下緊張起來，一測，六人中三人陽性。

一度血氧驟降的林恩成兩天後住進了波莫納谷醫院。四天後院方通知他情況基本穩定，而且其他危重病人多，醫院床位不夠，他可以回家吸氧恢復。

沒想到回家剛剛兩天，林恩成感覺極度不舒服，朋友連夜緊急將他送到亞凱迪亞 美以美醫院，一測，血氧已低至86，醫生二話不説，馬上將他送到急救室。

由於當時醫院的重症病房全滿，林恩成在急診室臨時搭起的重症區住了四天，然後轉到重症室，一待就是18天。身上插滿各種管子，身邊全是儀器，醫生和護士穿梭來回，沒幾天，他滿手都是針口留下的淤黑，為避免身體產生血塊還要注射針劑，滿肚子都是針頭。因爲病床正好靠窗口，他頻繁聽到救護車和警車的尖銳的呼嘯。

情況危急 病毒抗體血漿救命

第二次入院，林恩成進了亞凱迪亞美以美醫院，情況危急。當時也是全美疫情高峰期，聯邦疾病控制中心派人特別到美以美醫院救援，「醫護人員特別來看我，我想一定是嚴重」，他說，那五、六天是他50年來最低潮的時間，從來不用安眠藥的他，那些天只能靠安眠藥入睡。那些天，他甚至連在床上坐起來的力氣都沒有，醫生給他的很多藥物都是第一次聼說，「我當時只有一個念頭，只要能活下去，用什麽藥都行」。當時還在實驗性的病毒抗體血漿convalescent plasma輸入，他也毫不猶豫接受。萬幸的是，注射血漿之後，他的病情很快出現了轉機。

闖過死亡關口，林恩成從美以美醫院轉到UCLA康復中心18天，每天學坐立學學習刷牙洗澡。直到這時，康復醫院才允許家人隔著玻璃看望。又經過一個多月，林恩成終於回到自己核桃市的家。

死神擦身 讓他重新認識生命

「生命最艱難的那些天，我在病床窗口看到聖蓋博美麗的山巒，想起親人和朋友，整個生命的過程像電影一樣」，林恩成說，那時唯一想到的就是真希望自己能夠重新回到生活。他特別感謝家人和朋友給他最大的精神鼓勵，當時女兒每天給他短信鼓勵，朋友們傳來音樂和歌曲，亞凱迪亞市議員鄭博仁也諸多關心。

18歲就離家獨自奮鬥生活的兩個女兒，在父親出院之後搬回南加州陪伴一個多月，一家三代重溫天倫之樂。林恩成說，對生命的重新認識，也讓他在出院後寫信給以前的政敵，在生命面前，所有的前嫌都可以放下。

就在林恩成住院的美以美醫院，當時一起住著數百位新冠重症病患，而之前和之後，醫院在過去的一整年中，幾乎所有的新冠病房全部滿員。

西裔病友 擔心不能活著回家

「開始大約有十天時間，我一直感覺肌肉痠痛，非常疲憊」，疫情來襲第一批中招的病患，西裔新冠生還者Ylises Gutierreze回憶，他到醫院檢查，但那時沒有足夠的測試盒；兩天後再去醫院檢查，果然陽性。在醫院經歷19天，體重掉了49磅，「那是夢魘般的日子」，Gutierreze說，他當時每天想最多的就是自己還能不能活著回家。萬幸的是，他不但活著出院，而且一年多後的今天，已恢復到原來的樣子。

「我真不知道自己怎麽被感染的」，作爲人力資源和信息資訊公司的負責人，Gutierreze說他自己是疫情發生後第一批得到培訓如何防範疫情的人員之一，但沒想到自己和辦公室的其他兩人一起感染住院。

能夠從醫院回家，這命就像是撿回來的。Gutierreze現在除了公司的事，很多時間都花在新冠抗疫上，他和其他的新冠倖存者成立了互助小組，幫助其他病患度過難關。

醫護崩潰 無奈病患悽涼離世

過去一年對於美以美醫院的華裔醫師江華來說，是他行醫生涯中最爲艱難和恐懼的一年。

「從來沒有見過這麽大的疫情和災難，所有的醫護人員都是摸著石頭過河」，江醫師說，史無前例的疫情，當時誰也不知道水有多深，脚下多麽凶險，媒體每天報告死亡和感染人數不斷上升，不僅病人和家屬害怕，連醫生也束手無策。

每天工作12至14個小時，最高峰時每天住院病人160人，重症病床全部滿額，每天至少十多名死者被擡出去，每天都要經歷病患與家人天人永隔的凄涼。每個病患走的時候都很慘，因爲家人不能進到醫院，很多病患只能通過窗戶遠遠和家人告別，有的病房連窗戶都沒有，病患就靜悄悄走了。

那時出入醫院的每個人幾乎都在崩潰的邊緣，江醫師表示，每天面對大批感染和重症病患，他們只有N95口罩和面罩，「說不怕是假的」。疫情期間，江醫師一家兩代四口同住，每天拖著疲憊的身體回家，不但為自己擔心，更爲家人的安全擔心，但一回到醫院，滿腦子只有「救人」。

回首今昔 感嘆猶如黑夜白晝

「現在和去年的今天相比，就像是黑夜和白天」。這位早年畢業於上海第一醫學院（現今復旦醫學院）、並在哈佛大學完成傳染病專科培訓的醫師表示，美以美醫院所有的新冠病患目前都已安全出院，第一次清零，「謝天謝地，這一年總算過去，並希望它永遠不要再回來」。