洛城新語／面對仇恨犯罪 孩子們怎麼辦

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針對亞裔 的仇恨犯罪，一年多來在全美各地頻繁發生，新冠疫情是直接的導火線，在美華人成了替罪羊，被推到風口浪尖上。最近發生的一起歧視 事件，連披薩盒上都寫著對華裔 的侮辱性文字「Chinc」。歧視是否已深入骨髓？

仇恨絕不是短時間促成，在這片土地上，對華裔的歧視由來已久，140年前的排華法案並不遙遠，只是疫情讓矛盾凸顯。年幼的白人孩童在大庭廣眾下叫喊，「我恨中國，我永遠不會忘記是中國帶來新冠病毒。」難以想像，在這些孩子的家庭中，又是怎樣耳濡目染接受了父母的觀點。歧視是否已遍地都是？

亞裔開始藉機反擊，站出來公布多年來遭遇的各種歧視，上至政客、公眾人物，下至普通民眾、孩子，或多或少都曾受過歧視。孩子們述說自己的經歷，因為亞裔身分曾被同學欺負，在操場上受體罰，故事讓人心寒。

經歷了這跌宕的一年，現在華裔父母對於孩子重返校園，除了疫情的擔憂之外，更擔心孩子在學校會不會被加倍歧視。很多華人放棄優越環境，背井離鄉移民美國，就是為了讓自己的孩子接受更好教育，絕不願讓孩子在這個國度做二等公民。

如今面對這樣惡劣的大環境，我們該如何保護孩子？

首先，告訴孩子我們是華裔，我們不能以自己的族裔為羞恥，告訴他們，中華民族擁有5000多年優秀的傳統文化，從小培養他們身為華裔的民族意識，不要躲避這個問題。

NBA華裔籃球明星林書豪說，「我想傳達給下一代的信念是要對自己的身分保持信心和安全感，千萬不要感到羞恥。這不是憑空而生，因為社會不會主動幫你灌輸他人這個觀念。」改變別人的看法，不是一朝一夕能達成，要先努力改變自己，從小培養孩子對於族裔的自信。

其次，告訴孩子世界正在發生的事，孩子不會永遠在家長的庇護下長大，他們若能早些從父母這裡接受正確的信息，就不會一個人面對突發情況時手足無措。告訴孩子什麼是歧視，任何基於個人的種族發表的偏見評論都是歧視行為。每一代人都有他們面對的困境，需要解決的問題，從小就告訴孩子生存的現實環境，才能讓他們學會自強自立。

最重要的是，時刻保持與孩子交流的通暢渠道，他們在外碰到任何疑似歧視的事件，都要引起重視，家長隨時幫助孩子疏通心理上的疑問，告訴他們一旦受到歧視，該如何恰當反擊。

此外，我們還需要教育孩子，學會尊重自己的同時也要尊重別人，每個獨立的生命都是值得尊重的。在這片多種族共存的土地上，族裔的不同，文化語言生活習慣的不同，如何和諧共處，本來就是一個世界大難題，學會尊重是最基本的準則。