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洛杉磯學區結合社區 反仇視亞裔

記者張宏／洛杉磯報導
亞美公義促進中心教育組主管唐娜•唐（Donna Tang，左）和廖豆豆（Millie Liao）合影。（廖豆豆提供）
亞美公義促進中心教育組主管唐娜•唐（Donna Tang，左）和廖豆豆（Millie Liao）合影。（廖豆豆提供）

亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）等20多個社團組織，24日聚集在洛杉磯聯合學區（LAUSD ）總部門口，呼籲學區採取積極行動，保護亞裔學生免受歧視，及遭受亞裔仇恨事件傷害。

洛學區有4萬多名亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民，學區總監Austin Beutner承諾，學區將會投入更多人力和財力，解決反亞裔仇恨問題。 每個孩子不論種族和膚色，都能在學校裡安心接受教育，不必擔心被他人欺凌騷擾。

他說，洛學區繼續與社區組織領導者緊密合作，立即採取行動實施，包括和亞太裔組織合作設計針對教職員工關於亞裔仇恨的相關培訓，建立報告和處理反亞裔情緒事件的平台，建立以心理健康和社會情感支持服務為中心的渠道，同時通過懲罰性行動維持治安。

亞美公義促進中心教育組主管唐娜•唐（Donna Tang）表示，洛縣社區瀰漫著反亞裔情緒，有一些亞裔、中東及穆斯林的父母，因為擔心孩子在學校安全，選擇讓子女在家接受教育。為避免亞裔學生在學區遭受傷害，希望能依靠學區確保學生有安全、有教養的學習場所。

曾於日前在洛杉磯市中心舉辦反亞裔仇恨集會的16歲華人女高中生廖豆豆（Millie Liao），作為洛杉磯縣藝術高中的代表發言，她說，身為亞裔，在學校曾經因為眼睛的形狀被同學指指點點，她希望學區能進一步解決和杜絕亞裔學生被歧視的狀況，通過多教職員工的培訓，預防和識別亞裔仇恨事件，她很高興能和學區董事會的成員們交流，並表達看法。同時她鼓勵亞裔學生勇敢站出來，分享自己被歧視的經歷，必須發聲，不能再沉默下去，要為了亞裔的將來而吶喊及做出行動。

亞太政策與規畫組織（Asian Pacific Policy and Planning）執行總監，和Stop AAPI Hate聯合創始人Manju Kulkarni表示，LAUSD是全美第二大學區，也是亞裔學生最多的學區之一，學區必須做出實際的表率。愛是超能力，多樣性是力量，期待社區組織和學區持續合作，確保每個學生都能被平等對待。

20多個亞太裔社團組織24日聚集在洛杉磯聯合學區（LAUSD ）總部門口，呼籲學...
20多個亞太裔社團組織24日聚集在洛杉磯聯合學區（LAUSD ）總部門口，呼籲學區能採取積極行動保護亞裔學生免受歧視及遭受亞裔仇恨事件。（廖豆豆提供）
曾於日前在洛杉磯市中心舉辦反亞裔仇恨集會的16歲的華人女高中生廖豆豆（Milli...
曾於日前在洛杉磯市中心舉辦反亞裔仇恨集會的16歲的華人女高中生廖豆豆（Millie Liao），作為洛杉磯縣藝術高中的代表發言。（廖豆豆提供）

亞裔 學區 歧視

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