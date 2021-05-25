洛杉磯學區結合社區 反仇視亞裔

亞美公義促進中心教育組主管唐娜•唐（Donna Tang，左）和廖豆豆（Millie Liao）合影。（廖豆豆提供）

亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice）等20多個社團組織，24日聚集在洛杉磯聯合學區 （LAUSD ）總部門口，呼籲學區採取積極行動，保護亞裔 學生免受歧視 ，及遭受亞裔仇恨事件傷害。

洛學區有4萬多名亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民，學區總監Austin Beutner承諾，學區將會投入更多人力和財力，解決反亞裔仇恨問題。 每個孩子不論種族和膚色，都能在學校裡安心接受教育，不必擔心被他人欺凌騷擾。

他說，洛學區繼續與社區組織領導者緊密合作，立即採取行動實施，包括和亞太裔組織合作設計針對教職員工關於亞裔仇恨的相關培訓，建立報告和處理反亞裔情緒事件的平台，建立以心理健康和社會情感支持服務為中心的渠道，同時通過懲罰性行動維持治安。

亞美公義促進中心教育組主管唐娜•唐（Donna Tang）表示，洛縣社區瀰漫著反亞裔情緒，有一些亞裔、中東及穆斯林的父母，因為擔心孩子在學校安全，選擇讓子女在家接受教育。為避免亞裔學生在學區遭受傷害，希望能依靠學區確保學生有安全、有教養的學習場所。

曾於日前在洛杉磯市中心舉辦反亞裔仇恨集會的16歲華人女高中生廖豆豆（Millie Liao），作為洛杉磯縣藝術高中的代表發言，她說，身為亞裔，在學校曾經因為眼睛的形狀被同學指指點點，她希望學區能進一步解決和杜絕亞裔學生被歧視的狀況，通過多教職員工的培訓，預防和識別亞裔仇恨事件，她很高興能和學區董事會的成員們交流，並表達看法。同時她鼓勵亞裔學生勇敢站出來，分享自己被歧視的經歷，必須發聲，不能再沉默下去，要為了亞裔的將來而吶喊及做出行動。

亞太政策與規畫組織（Asian Pacific Policy and Planning）執行總監，和Stop AAPI Hate聯合創始人Manju Kulkarni表示，LAUSD是全美第二大學區，也是亞裔學生最多的學區之一，學區必須做出實際的表率。愛是超能力，多樣性是力量，期待社區組織和學區持續合作，確保每個學生都能被平等對待。