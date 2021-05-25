91號公路BB彈擊車 10小時6起

91號高速公路23日晚間至24日上午，發生六起BB彈槍擊案件。駕駛車窗遭擊破。（NBC截圖）

加州 公路巡警局24日表示，內陸帝國91號高速公路沿線，23日晚上至24日上午的十個小時內，又發生六起BB彈槍擊 事件，近兩周來91號公路已發生近60起BB彈攻擊案件。

NBC電視台報導，這些案件似乎與其他50多起類似槍擊事件相符，過去四個星期，受害的司機報告，他們的車窗都在同一條高速公路上被擊破，車身也有彈孔。

最近一次是發生於23日晚間9時45分，公路巡警局官員Dan Olivas表示，事件發生於91號東向鄰近科洛那 （Corona）Main Street。第二起發生於19分鐘後，晚間10時4分，同樣於91號公路東向，鄰近河濱市（Reverside）的Tyler Street。

24日發生的四起事件，分別為上午7時42分，91號高速公路東向鄰近河濱Tyler。同一時間位於91號高速公路西向，河濱市鄰近Magnolia Street。

上午7時47分，91號高速公路西向，河濱市鄰近Tyler街。第四起發生於上午7時49分，91號西向，柯洛那North McKinley Street。這些事件中幸無人受傷，但現場並未發現嫌犯。

21日上午，橙縣 55號高速公路柯斯塔梅沙（Costa Mesa）地區，發生道路槍擊事件，一名六歲男孩遭殺害，但官員調查後發現，這起事件與BB彈事件並無關聯。公路巡警局官員Florentino Olivera說，「該事件是一位母親與另一名駕駛白色轎車駕駛，單獨的道路交通事故。」