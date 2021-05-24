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台新增本土590例確診 總計9天破3千例

隻身來美年幼移民 4月較3月減9%

編譯組╱綜合報導 
德州唐拿市移民收容中心的孩童。（美聯社）
德州唐拿市移民收容中心的孩童。（美聯社）

越過美墨邊境尋求庇護的無證移民人數，4月份出現和緩走勢。隻身來美的年幼移民，4月為1萬7171名，比3月的1萬8960人減少9%。但還是超過聯邦海關暨邊境保護局（CBP）在2019年5月錄得的歷史高點：1萬1475人。 

同樣的，舉家越境的人數也相對減少，自3月的5萬3406人減少10%至4萬8226人。在拜登就任總統後，隻身來美的年幼移民，與舉家越境且攜帶幼童者，可以留在美國，等候司法審理。 

但與年幼移民、舉家越境相比，隻身越境的成年人次則增加不少，因為90%的成年移民都會因為防疫而當場驅逐回到墨西哥，而未經過司法程序核實身分，加上成年人往往會一試再試，因此人次的增加無法反映實際越境的人數。 

所以4月的單身成人為10萬8301人次，較3月的9萬7074人次增加12%，導致總人次由3月的16萬9213名，增加為4月的17萬3460名。 

但隻身來美的年幼移民，他們的安置問題成為拜登政府的痛腳。雖然，留置在邊界的平均時間比3月的133小時驟降到20小時，終於合乎聯邦上限的72小時，但是接下來如何長期照護、教養他們就是個大問題，聯邦目前只能靠增設暫時收容中心，以14個地點安頓2萬669名幼童，但這只是治標。

移民 美墨邊境 拜登

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