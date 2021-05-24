我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

河濱髮廊前員工刺傷同事 遭傷者槍殺

【河濱訊】
案發理髮店。（谷歌地圖）
案發理髮店。（谷歌地圖）

南加河濱縣（Riverside County）河濱市上周末一家理髮店發生凶案。警方稱，一名前員工闖進店內用匕首將兩名店員刺傷，其中一名店員「自衛」持槍將兇手擊傷，送醫不治。該案兇手刺殺動機尚在調查中，地檢署尚未對店員自衛行為的合法性作出最終認定。兩名傷者生命無礙。

案發在21日（周五）傍晚，位於La Sierra街3470號Carlos Barber Shop。警方表示，兇手是理髮店前員工吉米尼茲（Joseph Anthony Jimenez）33歲。據加州美髮美容管理機構資訊，吉米尼茲於2018年2月28日獲得執業資格許可，至案發時執業許可尚未過期。

河濱市警方發言人芮爾伯克表示，案發當晚6時40分，吉米尼茲闖進理髮店，與其中一名店員發生衝突，用刀刺傷對方。另一名店員上前勸解後，也遭刺傷。於是第二名傷者拔槍向吉米尼茲開火。吉米尼茲跑出店後傷重不支，撲倒在門前。警方急救人員趕到後，吉米尼茲被送至河濱社區醫院（Riverside Community Hospital）搶救，於當晚7時27分宣告不治。

警探尚未確定吉米尼茲攻擊兩名店員的動機。警方發言人芮爾伯克表示，警方初步認定店員開槍是出於自衛，不過地檢署尚未對店員自衛行為是否合法作出結論。警方也表示，兩名傷者目前生命無礙，正在恢復中。

有目擊者在案發後表示，部分顧客次日到事發理髮店理髮，看見店門關閉，隨後獲悉有凶案發生，都感到很驚訝。也有附近居民說，看見理髮店窗子疑似遭子彈擊碎，被木板封上。據店門上的通知指出，理髮店周日會重新營業。位於市區Van Buren大道上的另一家分店經理，拒絕評論這起案件。

加州 南加

上一則

襲擊洛杉磯猶太人的主嫌是河濱縣30歲居民 已交保候傳

下一則

聖地牙哥邊境 查獲西瓜藏毒

延伸閱讀

襲擊洛杉磯猶太人的主嫌是河濱縣30歲居民 已交保候傳

襲擊洛杉磯猶太人的主嫌是河濱縣30歲居民 已交保候傳
河濱髮廊前員工刺傷同事 遭傷者槍殺

河濱髮廊前員工刺傷同事 遭傷者槍殺
理髮店百分百重開 華人店主：看到希望

理髮店百分百重開 華人店主：看到希望

亞裔警執勤遭槍殺 屋崙華埠商會呼籲捐款

亞裔警執勤遭槍殺 屋崙華埠商會呼籲捐款
俄州非裔遭警槍殺 1000萬和解 體育館改名紀念死者

俄州非裔遭警槍殺 1000萬和解 體育館改名紀念死者
清水律師事務所最新開業 為華人朋友提供各類專業法律服務

清水律師事務所最新開業 為華人朋友提供各類專業法律服務

熱門新聞

披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
哪些情況下警察可以合理使用武力？（洛杉磯縣警局）

世說新聞／亞裔男華人區遭擊斃 警槍下這些舉動做不得

2021-05-19 13:17
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

2021-05-16 19:38
餐廳老闆招不到員工，反受罷工等威脅。（unsplash.com）

餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金

2021-05-20 20:14
鑽石吧21日深夜發生一起雙屍命案，一棟華人屋主的住宅內發現一女一男兩具屍體。警方22日全天封鎖附近街區盤問過往車輛。（記者楊青／攝影）

鑽石吧爆男女雙屍命案 鄰居稱女死者是單親媽媽

2021-05-23 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？