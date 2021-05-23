挺台灣出席WHA 僑胞車隊遊行
為聲援台灣加入世界衛生組織（WHO）和出席世界衛生大會（WHA），世界華人工商婦女企管協會號召美國十多個分會，22日在多個城市舉辦車隊遊行，要讓主流社會和更多人聽到台灣希望出席世衛大會的聲音。
（影音來源：記者張宏）
22日清晨50多輛車子聚集在亞市，車身上貼著「Support Taiwan Entry to WHA」以及「Taiwan Can Help」字樣，車隊由警車開道，在Huntington大道上遊行，為時一個半小時。
世華總會副總會長陳玲華、世華大洛杉磯分會會長徐洸玲和世華南加州分會會長唐久麗作為活動召集和發起人，聯合南加台灣多個社團。陳玲華表示，年度世界衛生大會將在24日召開，多年來由於政治因素，世界衛生組織及世界衛生大會均對台灣參加百般刁難，導致台灣一直被阻擋在外，無法加入WHO與WHA。因此她們發起呼籲全球海內外各分會，以車隊行動訴求「Taiwan Can Help」、「Let Taiwan Help」、「Taiwan is Helping」，台灣可以分享成功的防疫經驗，呼籲WHO及WHA應該正視台灣2300萬人民的權益。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，只有全球合作才能終結疫情的蔓延，這不是一個國家可以完成的任務。自從疫情發生以來，台灣不斷以實際行動發揮「台灣在幫忙」以及「台灣能幫忙」的精神，獲得國際社會的肯定和讚揚，藉由政府結合民間資源和國民善心來對抗疫情。
亞市市長戴守真、聖蓋博市長廖欽和等人參與活動，南加州僑界社團共同主辦單位有：羅省中華會館、洛杉磯僑界急難救助協會、美國越柬寮華人團體、僑務委員遲景林、廖美華、于仁豪、江瑞瀛、僑務諮詢委員陳玲華、僑務顧問潘意玲、南加州中國大專院校聯合校友會、加州台灣同鄉聯誼會、AARP樂齡會華人分會、世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會、世界華人工商婦女企管協會南加州分會、加州商業基金會會長方孝偉、哈崗華夏獅子會等。
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