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高通工程師：5G將為生活、產業、醫療帶來巨變

記者謝雨珊／洛杉磯報導
高通公司 (Qualcomm) 的資深工程總監季庭方。（線上會議截圖）
高通公司 (Qualcomm) 的資深工程總監季庭方。（線上會議截圖）

行動通訊網路經過40年發展，才走到現在的5G（第五代行動通訊網路）。手機晶片大廠高通公司 (Qualcomm) 的資深工程總監季庭方 (Tingfang Ji) 指出，5G技術具高速、低延遲、廣連結的特性，將為人們的生活、產業、醫療上帶來巨大改變。

季庭方22日受邀出席南加州中華科工學會（簡稱科工會) 22日在線上舉辦的第59屆年會，介紹5G技術及對未來5G時代的願景。他說，預計2022年開始，將有越來越多智能手機都能應用5G。5G技術將為民眾帶來更不一樣的上網體驗，即便在大型聚會下，也不怕網路連結塞車上不了網。此外，5G也能改善許多產業的運作，像是工廠的流水作業線等。另也可建構更智能化的城市，同時提升線上遊戲、視訊會議、甚至自駕車的性能表現等。

事實上，5G時代需要設備商、電信商、政府的共同努力，才有辦法達成普及化。因為5G高頻毫米波容易被干擾，需要設置更多的基地台，以達到一定的覆蓋率。5G 技術的速度最快可達20Gbps，目前4G最高速度僅1Gbps。季庭方提到，技術創新平均每十年出現一次，估計6G時代會在2030年代開始發展。

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