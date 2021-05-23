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科工會年會辦科技投資論壇 邀多位專家分享最新資訊

記者謝雨珊／洛杉磯報導
南加州中華科工學會年會由前理事長汪康熙介紹開場。(會議線上截圖）
南加州中華科工學會年會由前理事長汪康熙介紹開場。(會議線上截圖）

加州中華科工學會（簡稱科工會）(CESASC) 5月22日在線上舉辦第59屆年會，訂「頑強生存，蓬勃成長（Surviving and Thriving）」為年會主題。當天舉辦科技、創業與投資論壇，邀請多位專家分享專業領域上的最新資訊，同時頒發科工會獎學金等。各界來賓獲得學習知識，互通有無。許多與會者都認為獲益良多。

科技論壇包括高通公司資深工程總監季庭方介紹5G的技術、商業影響及應用領域、戴維斯加大教授金玉芳（Yufang Jin）分析在極端氣候變化下，加州日愈加劇的野火危機及野火迅速擴散造成郊區房屋損毀的機率增加、美國化學文摘社(CAS)的信息科學家周瓊瓊（Angela Zhou) 介紹各種新冠肺炎疫苗技術、臨床試驗、及科學原理。

創業與投資論壇匯集了五名專家，分享企業家精神與投資秘訣。包括AiTmed創始人Gary Chen、途風旅遊總裁汪洋、瑞銀金融財富管理公司總經理林日昇、List Capital管理合夥人Henry Shi、Race Capital合夥人Chris McCann，共同分享疫情下企業的生存與發展，暢談全球經濟走向、股票、風險投資、數字貨幣與區塊鍊等話題。

同時另有微軟全球人工智能認知服務首席技術官黃學東、美國太空管理總署（NASA）噴氣推進實驗室（JPL）毅力號著陸小組負責人Al Chen，也分別在線上分享人工智能的突破。

南加州中華科工學會成立於1962年，該非營利專業團體是南加州地區歷史最悠久的科技學會之ㄧ，由任職於南加州多所高科技企業公司的華裔科工專業人士組成。

加州 投資 南加

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