趙美心表彰聖谷8傑出女性 87歲華醫黃雅雲獲獎

87歲女醫師黃雅雲和丈夫李鐵生。（記者王若然／攝影）

國會眾議員趙美心（Judy Chu）22日舉辦線上地方國會年度女性頒獎典禮（Congressional Women of the Year Ceremony），表彰聖蓋博谷地區2021年度八位傑出女性。

這八位傑出女性分別是在各領域過去一年對社會有突出貢獻的人士。她們分別是：阿罕布拉聯合校區食物營養服務行政主任Vivien Watts，Saint Elizabeth of Hungary Parish學校校長Phyllis Cremer，「希望之城」醫護部行政主任Anne Ireland，聯合廣場遊民服務臨時項目主任Lorena Ruiz，巴沙迪那Ralphs超市職員Doms Olivas， 華埠 服務中心Nga W. Wong醫師，St. John's醫院主任，醫師Terese Hammond， Angel Care Community Service老人院主席Felisa N. Day。

其中被表彰的華埠服務中心的華裔醫師Nga W. Wong，中文名字為黃雅雲，今年87歲，她與丈夫在華人區行醫40年，有著很高的人氣。在新冠疫情期間，她依然堅持一周七天為民眾做面對面的會診。在去年8月，在與一位病人接觸後，黃雅雲感染了新冠肺炎 。在其丈夫的幫助下，她戰勝了新冠肺炎。

黃雅雲和丈夫在1966年從香港移民美國 ，兩人在香港時有自己的診所。來到美國後，夫妻兩人積極學習、接受訓練，開設了自己的診所。2018年，他們將診所捐贈給了華埠服務中心後，黃雅雲依舊通過華埠服務中心為民眾看診。幾十年間她都很少旅行，考慮到病人很可能會需要她。目前她依然堅持工作，甚至雇用專門司機接送她上下班。

這八位傑出女性在各自領域做出了特別的貢獻，例如巴沙迪那Ralphs超市職員Doms Olivas在疫情期間每天堅持戴口罩工作，最高一天為150多位顧客結帳。遇到不戴口罩的顧客，她悉心上前勸阻。每天接觸很多人的她還是染上了新冠肺炎，並最後戰勝了新冠肺炎。負責洛杉磯縣遊民安置項目的Lorena Ruiz致力於為遊民尋找安身之處，甚至將自己住所分租給遊民。