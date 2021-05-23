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付錢雇人謀殺女友 比佛利山青年被捕

編譯組╱綜合報導

比佛利山男子Scott Quinn Berkett，21日涉嫌雇用殺手（事實上是臥底的聯邦調查局人員），殺死一名試圖與他分手女子被捕。根據加州中央地區檢察官辦公室，他面臨雇用謀殺罪名，一旦定罪，將處最高十年刑期。

根據聯邦調查局特別探員Caitlin Bowdler宣誓書稱，24歲的Berkett向一個秘密網站上某組織，支付1萬4000元比特幣安排謀殺，然後又匯款1000元給一名喬裝成殺手的聯邦調查局人員。

宣誓書指出，Berkett通過一個與日本動漫有關的臉書粉絲頁，認識了其企圖殺害的女子，他與女子彼此透過電話進一步認識，該女子並於2020年10月與Berkett見面。

該女子指出，Berkett在見面時對他進行性侵略，會面結束後，他試圖與Berkett終止關係，但對方拒絕與其分手，開始不斷騷擾她。

今年4月分，一名知道Berkett關係的親戚獲得Berkett父親的聯繫方式，通過簡訊要求Berkett與女子斷絕聯繫。

然Berkett似乎一直使用其父親的電話，他在電話中說「她被所有社交媒體封鎖。」

然而事情並未告一段落。一個調查媒體組織的成員，今年5月向聯調局提供消息，稱Berkett從秘密網站找了殺手。宣誓書稱，4月28日Berkett用比特幣付款後，寫信給該秘密網站組織，稱「我希望這看起來像一次事故，但用搶劫的可能好些，只要她死。」

5月19日，一名喬裝殺手的FBI成員通過WhatsApp與Berkett取得聯繫，發送女子照片確認目標，兩人隨後討論如何布置凶案現場。

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