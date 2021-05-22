好萊塢碗重開 馬友友無伴奏組曲將登場

大提琴演奏家馬友友將在好萊塢碗演奏「巴哈：無伴奏大提琴組曲 Six Evolutions」。（La Phil提供）

南加人的娛樂生活復活！好萊塢碗（Hollywood Bowl）關閉18個月後，將在7月開啟2021年演出季，其中世界知名大提琴演奏家馬友友，將在9月14日帶來他的「巴哈：無伴奏大提琴組曲 Six Evolutions」演奏會。

好萊塢碗重啟後將落實嚴格的防疫規定。7月3日將以Kool＆The Gang的煙火表演開啟2021年演出季，屆時有85％的座位留給已經接種疫苗 的觀眾，其餘門票將保留給能夠提供72小時核酸陰性證明的客人。而且，所有觀眾都需要戴口罩 。

在下半年演出名單中，可以看到Christina Aguilera、Cynthia Erivo、Kamasi Washington、漫威電影音樂演奏等，其中最吸引華人目光的無疑是馬友友的巴哈大提琴演奏會。

2018年8月馬友友開啟「巴哈計劃」，在世界各地36個標誌性地點不間斷演奏巴哈：無伴奏大提琴組曲 Six Evolutions，早在四歲時他就開始學習這套經典之作。「巴哈計劃」靈感不僅來自馬友友與音樂近60年的緣分，也源自巴哈音樂在世界的魅力。

馬友友表示，在不同的年齡演奏同樣一首曲子會有不同理解，如今65歲的他更多思考的是可以為這個世界做些什麼。大提琴是他能為這個世界做的事，巴哈是音樂科學家，他的音樂會讓聆聽者得到圓滿，彌補他們的心靈缺口，在困頓中感到安慰。

每場「巴哈計劃」音樂會都是馬友友與不同領域的個人與組織傾力合作的結果。其中有藝術家、文創者、文化及社區組織等，且每次演出的表演與創新都各具特色。

Alex Ross曾在「紐約客」上如此形容馬友友的巴哈演出，「演奏結束後，幾乎沒有人發出聲音，也沒人鼓掌， 當聽眾專心聆聽時，會營造一種無法測量或記錄的氛圍。」

在疫情 期間，馬友友表現活躍，展現藝術家的人文關懷。他不僅在在社群媒體上會利用主題標籤「撫慰之曲」（#songsofcomfort）來分享他演奏的片段，同時提倡全球疫苗公平分配。他還在線上表演悼念疫情病故者，且向醫護人員致敬。今年3月他打完疫苗後在波士頓的伯克郡社區學院（Berkshire Community College）的疫苗中心內戴著口罩拉大提琴，演出巴赫和舒伯特的作品。