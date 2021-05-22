紐森簽SB7法案 加州允建更多高密度住宅

紐森簽署SB 7法案，加速改善居住品質。(NBC)

加州 州長紐森 20日在聖荷西 簽署生效SB7法案，該案是由參議會臨時議長艾金斯（Toni G. Atkins）起草，意在便利都市變更地目，提供更多便宜住宅空間，並且加速加州的環境評估審查程序。

紐森表示，SB7法案將能加州開展就業與投資的嶄新道路，定能加速加州再起（comeback）的腳步。紐森上周才剛宣布1000億元的「加州重振計畫」（California Comeback Plan）。

加州參議會３月間通過此案，眾議會5月10日通過，但直到日前才送交州長簽署。紐森形容，當他一拿到法案，就希望在20分鐘內完成簽署程序，而且不應該等到周五(21日)，因為這個消息值得大家好好慶祝。

法案簽署典禮選在Google的Downtown West（市中心西區計畫）預定地舉行，參加者包括聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）、州議員柯提斯（Dave Cortese）與卡拉（Ash Kalra）。

Downtown West基地鄰近聖荷西市中心的德瑞登站（Diridon Station），預計提供4000個居住單位，其中四分之一將只租給經濟狀況不佳者。計畫最快2023年動工，最快2033年全部完工。

批評者認為，此計畫壓縮中等收入者的居住權；但支持者認為，Downtown West既能增加工作機會，又能增加平價住房。市長李卡多強調，此計畫將能增加4000個高密度居住單位，而且四分之一平價出租，代表本市的合宜住宅難題終於有解。NBC報導，加州各個收入階層未來４年至少需要350萬個居住單位。