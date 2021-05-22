我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增321例本土、2死 本周再追加400例確診

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

桃園機場攜手LAX 討論客貨運合作方案

【洛杉磯訊】
駐洛台北經文處長黃敏境(右上)、洛杉磯市主管國際關係副市長賀琪珍(Nina Hachigian)大使(左上)、桃園市長鄭文燦(中右)、桃園國際機場公司執行長兼總經理但昭璧(中左)、及洛杉磯國際機場執行長艾柏齊(Justin Erbacci)(下中)連線與會。（經文處）
駐洛台北經文處長黃敏境(右上)、洛杉磯市主管國際關係副市長賀琪珍(Nina Hachigian)大使(左上)、桃園市長鄭文燦(中右)、桃園國際機場公司執行長兼總經理但昭璧(中左)、及洛杉磯國際機場執行長艾柏齊(Justin Erbacci)(下中)連線與會。（經文處）

在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處協調下，桃園國際機場及洛杉磯國際機場、桃園市、洛杉磯市於美國西岸時間5月19日下午5時進行視訊會議。雙方就兩國際機場在疫情期間客運、貨運的防疫作為及未來可能的合作進行交流。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境、桃園市長鄭文燦、洛杉磯市主管國際關係副市長賀琪珍(Nina Hachigian)大使均連線出席活動。此外，桃園國際機場公司執行長兼總經理但昭璧、洛杉磯國際機場執行長艾柏齊(Justin Erbacci)偕雙方機場主管共同與會。

黃敏境表示，很高興協助促成洛杉磯市與桃園市及兩個重要國際機場舉行首次線上管理階層會談，鄭文燦市長是台灣重要的直轄市市長，賀琪珍大使也是洛杉磯市政府瞭解東亞的專家。根據「洛杉磯世界貿易中心」(World Trade Center Los Angeles)的資料，2020年台灣是加州在亞洲的第三大外資來源，台資在加州設立409家公司，創造1萬6804個工作機會。另外，「洛杉磯世界機場」(Los Angeles World Airports)資料顯示，在2020年台灣是洛杉磯國際機場的第三大貿易夥伴。

在新冠病毒疫情前台灣與洛杉磯每天有來回各5班飛機直飛，一周來回各35班。2020年，桃園與洛杉的營運雖然因為新冠病毒疫情受到影響，但在台灣成功控制疫情後，桃園國際機場貨運量在2020年有大幅成長，創下234.2萬噸貨運量的歷史新紀錄，在「國際機場協會」(Airports Council International)的2020年統計中，桃園國際機場成為全球貨運量第四大機場。

洛杉磯 機場 台灣

上一則

僑界22日車隊遊行 挺台參與WHA

下一則

專家：注射首劑疫苗反應大 恐曾染疫

延伸閱讀

南加洛杉磯縣批准收集簽名罷免檢察長賈斯康

南加洛杉磯縣批准收集簽名罷免檢察長賈斯康

62起！洛杉磯市仇恨犯罪 4月打破紀錄

62起！洛杉磯市仇恨犯罪 4月打破紀錄
北京關心台灣福祉 駐洛經文處處長：說謊

北京關心台灣福祉 駐洛經文處處長：說謊
台抗疫有成 南加僑界力挺參與WHA

台抗疫有成 南加僑界力挺參與WHA
羅省至德三德公所交接儀式 周賜軒接任主席

羅省至德三德公所交接儀式 周賜軒接任主席
台灣愛心貨櫃啟運 援助聖文森災民

台灣愛心貨櫃啟運 援助聖文森災民

熱門新聞

披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42
哪些情況下警察可以合理使用武力？（洛杉磯縣警局）

世說新聞／亞裔男華人區遭擊斃 警槍下這些舉動做不得

2021-05-19 13:17
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

2021-05-16 19:38
67歲的Lyft華人司機勞保羅（右）在搶匪槍口下被搶走錢包和打折鼻梁骨。（視頻截圖）

洛杉磯Lyft華人司機在槍口下被搶錢包打折鼻梁骨

2021-05-14 13:42
餐廳老闆招不到員工，反受罷工等威脅。（unsplash.com）

餐廳老闆吐苦水：招員工被要求付現金 以便領失業金

2021-05-20 20:14
中獎者若不幸遺失彩券，必須提供照片等持有彩券的相關證據方可領取獎金。（unsplash)

樂不起來 女子中2600萬樂透但彩券被洗衣機毀了

2021-05-14 17:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌

中國青海瑪多縣7.4級地震 兩高速路大橋崩塌
美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁