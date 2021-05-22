桃園機場攜手LAX 討論客貨運合作方案

駐洛台北經文處長黃敏境(右上)、洛杉磯市主管國際關係副市長賀琪珍(Nina Hachigian)大使(左上)、桃園市長鄭文燦(中右)、桃園國際機場公司執行長兼總經理但昭璧(中左)、及洛杉磯國際機場執行長艾柏齊(Justin Erbacci)(下中)連線與會。（經文處）

在駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處協調下，桃園國際機場 及洛杉磯國際機場、桃園市、洛杉磯市於美國西岸時間5月19日下午5時進行視訊會議。雙方就兩國際機場在疫情期間客運、貨運的防疫作為及未來可能的合作進行交流。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境、桃園市長鄭文燦、洛杉磯市主管國際關係副市長賀琪珍(Nina Hachigian)大使均連線出席活動。此外，桃園國際機場公司執行長兼總經理但昭璧、洛杉磯國際機場執行長艾柏齊(Justin Erbacci)偕雙方機場主管共同與會。

黃敏境表示，很高興協助促成洛杉磯市與桃園市及兩個重要國際機場舉行首次線上管理階層會談，鄭文燦市長是台灣 重要的直轄市市長，賀琪珍大使也是洛杉磯市政府瞭解東亞的專家。根據「洛杉磯世界貿易中心」(World Trade Center Los Angeles)的資料，2020年台灣是加州在亞洲的第三大外資來源，台資在加州設立409家公司，創造1萬6804個工作機會。另外，「洛杉磯世界機場」(Los Angeles World Airports)資料顯示，在2020年台灣是洛杉磯國際機場的第三大貿易夥伴。

在新冠病毒疫情前台灣與洛杉磯每天有來回各5班飛機直飛，一周來回各35班。2020年，桃園與洛杉的營運雖然因為新冠病毒疫情受到影響，但在台灣成功控制疫情後，桃園國際機場貨運量在2020年有大幅成長，創下234.2萬噸貨運量的歷史新紀錄，在「國際機場協會」(Airports Council International)的2020年統計中，桃園國際機場成為全球貨運量第四大機場。