最終民眾發聲見成效，亞市市府決定擱置遊民計劃。

民眾發聲見成效，亞凱迪亞 市遊民計劃暫時擱置！亞凱迪亞市府18日晚舉行市議會之前，兩百多名居民聚集在市府門口，針對近日被熱切討論的小型遊民庇護 所（Pallet House Tiny Home Shelters）進行和平抗議遊行 活動。

感受到市民強烈呼聲，及需要蒐集更多數據，華裔市長戴守真建議將遊民項目暫時擱置。

這次示威活動由亞凱迪亞安全守護者聯盟（ASG)發起，活動組織人Susan郭表示，亞市多數居民對這個項目持強烈反對態度，他們抵制的不是遊民，而是這個項目，該項目不但不能解決問題而會帶來諸多隱患。民眾此前展開各種線上線下抗議活動，其中在Change.org 上發起的倡議書，在一周內收集到近三千個反對簽名，同時市府收到幾百封市民反對電郵。市民調研小組多次和市議員會談，用充足的案例和數據改變市議員對該項目的根本認識。

活動選擇在當晚7時市議會之前舉行，就是為更好且直接表達民意、同時對仍持堅該項目的市議員施壓。抗議活動引來不同族裔的男女老幼，他們製作各種標語牌子， 上面寫著「安全第一，保護老年和孩童，要求項目透明度」等口號。十幾名居民發言表達自己對該項目給社區帶來危害的擔憂。

華權會主席江志高帶領群眾圍繞著市府辦公樓遊行兩圈，邊走邊高喊口號。很多市民第一次參加這樣的示威遊行活動，情緒高漲，覺得自己行使自由民主的權利，為自己發出聲音而倍感自豪。

在市議會過程中，有近百名市民打電話發言表示反對小型庇護所項目。戴守真提出雖本項目從來沒有被批准或進入正式程序，目前只是停留在考察階段，但市議會如果要做出如此重大決定，必須傾聽市民聲音並慎重考量項目可行性。由於項目的數據缺陷和不確定性，他提議擱置項目。市府需尋找更好的遊民治理解決方案。此提議得到副市長鄭博仁，和市議員Roger Chandler的支持。

鄭博仁表示，他不會不顧及市民的財產和安全，去通過一個不合理的項目。一個城市何去何從和市民的凝聚力非常有關。

市議員April Verlato表示，她聽到各種反對聲。作為亞市市議員和聖蓋博谷政府委員會的遊民問題委員會理事，她有義務和責任為遊民解決居住問題，如果資金足夠，她將在亞市南部建造100個以上的小房子庇護所。

市民對此次市議會的進展表示滿意，他們期待在未來的日子裡，政府和市民能共同尋找遊民成因和更加可行的治理方案。