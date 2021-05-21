內陸高山大賭場擬招800人

高山大賭場。（資料圖）

【聖伯納汀諾訊】南加內陸高山大賭場（San Manuel Casino ）因應擴大規模，擬招聘餐飲員工近800人。將於22日（周六）在安大略購物中心（Ontario Mills Mall）啟動為期一個月招聘活動。希望有意者不要錯過機會。

需要餐飲崗位人員包括廚師、調酒師、雞尾酒服務生、飲品服務員、主持人及禮儀小姐、食品銷售、收銀員等，預計招聘780名餐飲有關人員，但其它崗位也陸續招聘中。賭場尚未透露崗位薪水，但據資料顯示，該賭場餐飲員工平均年薪是5萬5484元。

招聘活動舉辦兩次烹飪展示，分別在午間和午後2時，地點在購物中心外由賭場搭起的帳篷內，同時作為招聘中心，位於San Ash和 Ulta Beauty之間的 1 Mills Circle。

高山大賭場位於內陸高地市（Highland），從洛杉磯開車大約一個多小時車程，該賭場吸引大量博彩愛好者，擁有4900台老虎機、各種紙牌遊戲、餐飲、現場娛樂活動以及博彩者獎勵項目。自1986年起，顧客在賭場獲得超過20億元獎勵，包括現金、獎品及紀念品。

賭場近年投資5億5000萬元建設擴展，即使在疫情 發生中也沒有停止，因應賭場發展，2021年末前預計將招聘超過2000名員工。擴張工程第一階段拓展現有賭場空間，增加24小時營業餐廳和高端餐飲場所，還有新零售超市，第二階段包括建設429間客房豪華酒店，高級餐廳、高級泳池及水療中心，還有新增零售及活動場所。

高山大賭場於兩年前開始動土擴展，部分建設項目已經完工，包括一個多功能高級活動間、禮品店及六層停車樓。為了避免員工在疫情中感染，賭場採用先進檢測 技術，例如測溫成像掃描及臉識別設備等。據稱，高山大賭場每年為加州 創造超過10億元收入。