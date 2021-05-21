我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

抖音、快手、百度違法蒐集個資 中國網信辦下令整改

內陸高山大賭場擬招800人

戴啟銘
高山大賭場。（資料圖）
高山大賭場。（資料圖）

【聖伯納汀諾訊】南加內陸高山大賭場（San Manuel Casino ）因應擴大規模，擬招聘餐飲員工近800人。將於22日（周六）在安大略購物中心（Ontario Mills Mall）啟動為期一個月招聘活動。希望有意者不要錯過機會。

需要餐飲崗位人員包括廚師、調酒師、雞尾酒服務生、飲品服務員、主持人及禮儀小姐、食品銷售、收銀員等，預計招聘780名餐飲有關人員，但其它崗位也陸續招聘中。賭場尚未透露崗位薪水，但據資料顯示，該賭場餐飲員工平均年薪是5萬5484元。

招聘活動舉辦兩次烹飪展示，分別在午間和午後2時，地點在購物中心外由賭場搭起的帳篷內，同時作為招聘中心，位於San Ash和 Ulta Beauty之間的 1 Mills Circle。

高山大賭場位於內陸高地市（Highland），從洛杉磯開車大約一個多小時車程，該賭場吸引大量博彩愛好者，擁有4900台老虎機、各種紙牌遊戲、餐飲、現場娛樂活動以及博彩者獎勵項目。自1986年起，顧客在賭場獲得超過20億元獎勵，包括現金、獎品及紀念品。

賭場近年投資5億5000萬元建設擴展，即使在疫情發生中也沒有停止，因應賭場發展，2021年末前預計將招聘超過2000名員工。擴張工程第一階段拓展現有賭場空間，增加24小時營業餐廳和高端餐飲場所，還有新零售超市，第二階段包括建設429間客房豪華酒店，高級餐廳、高級泳池及水療中心，還有新增零售及活動場所。

高山大賭場於兩年前開始動土擴展，部分建設項目已經完工，包括一個多功能高級活動間、禮品店及六層停車樓。為了避免員工在疫情中感染，賭場採用先進檢測技術，例如測溫成像掃描及臉識別設備等。據稱，高山大賭場每年為加州創造超過10億元收入。

疫情 加州 檢測

上一則

疫後重啟超前部署 急難救助協會線上講座

下一則

購買或偽造疫苗接種卡 加州檢察長：違法

延伸閱讀

喬州居民買樂透 一年平均花費525元

喬州居民買樂透 一年平均花費525元
德州開放賭場 州議會本屆會期未表決

德州開放賭場 州議會本屆會期未表決
78區賭場未定 開發商評估中 緊鄰的華埠憂心影響生活與發展

78區賭場未定 開發商評估中 緊鄰的華埠憂心影響生活與發展
雲頂賭場發財巴士$15車票 贈$45老虎機券 賺積分參加寶馬430i敞篷跑車大抽獎

雲頂賭場發財巴士$15車票 贈$45老虎機券 賺積分參加寶馬430i敞篷跑車大抽獎
南加賭場鬆綁 賭客絡繹不絕

南加賭場鬆綁 賭客絡繹不絕
8成員工打疫苗 拉斯維加斯3賭場完全重開

8成員工打疫苗 拉斯維加斯3賭場完全重開

熱門新聞

披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42
許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
哪些情況下警察可以合理使用武力？（洛杉磯縣警局）

世說新聞／亞裔男華人區遭擊斃 警槍下這些舉動做不得

2021-05-19 13:17
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

2021-05-16 19:38
格蘭杜拉13日上午發生疑似不交租房客向前來執行驅逐令的警察開槍事件，洛杉磯縣警局出動大批警察和警車包圍現場與兇嫌對峙。（記者楊青／攝影）

不交房租還硬剛 引來警方大陣仗

2021-05-13 13:51
67歲的Lyft華人司機勞保羅（右）在搶匪槍口下被搶走錢包和打折鼻梁骨。（視頻截圖）

洛杉磯Lyft華人司機在槍口下被搶錢包打折鼻梁骨

2021-05-14 13:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬