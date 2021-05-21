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疫後重啟超前部署 急難救助協會線上講座

洛杉磯訊
洛杉磯僑界急難救助協會將於 5月23日下午2時至4時，舉行「非常疫情，非常對策！超前部署，迎接疫情後的重新開啟！線上講座」。（主辦單位提供）
洛杉磯僑界急難救助協會將於 5月23日下午2時至4時，舉行「非常疫情，非常對策！超前部署，迎接疫情後的重新開啟！線上講座」。（主辦單位提供）

洛杉磯僑界急難救助協會將於 5月23日下午2時至4時，舉行「非常疫情，非常對策！超前部署，迎接疫情後的重新開啟！線上講座」。

講座將邀請華埠服務中心心理治療師陳麗先，以及聖瑪利諾學區教委張志堅主講。

主辦單位指出，一年多來冠狀病毒肆虐，除對人類生命造成重大威脅，其對人類心理的影響恐怕更超過想像，主講人將以專業知識及臨床經驗，告訴大家新冠疫情造成那些心理障礙及疾病？加州計劃6月15日全面開放，經過一年多因應疫情的遠距上學上班，主講人將告訴大家如何做心理及心靈的調適，來準備重返辦公場所及學校。

講座邀請國會眾議員趙美心、加州眾議員周本立提供政府方面相關訊息。

這項活動協辦單位是南加僑界各大社團，指導單位是駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，以及洛杉磯華僑文教服務中心。

活動須預先報名註冊，才能參與有獎徵答：

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpdeGpqzkqGNNXjMRjdMBRoRfZIGuFUbJw

Zoom Meeting ID: 854 2815 2027/Passcode: 05232021

疫情 洛杉磯 加州

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