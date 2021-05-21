前蒙市市長陳李琬若：亞裔保護自己須積極投票

美國首位華裔市長，前蒙特利公園市市長陳李琬若。（陳李琬若提供）

近期仇視亞裔 的行為讓人義憤填膺，美國 首位華裔市長，前蒙特利公園市市長陳李琬若對此發表評論，她說積極投票 是保護亞裔的最大武器。選票如同銀行存款，存款越多，未來可發揮的作用就越大。

陳李琬若說，很痛心這麼多年過去了，仇恨亞裔的情況越來越嚴重，亞裔有智慧，「我們要走上街頭，告訴每一個美國人，我們是守法愛國的好公民。」亞裔只有踴躍參加政治，積極投票，用選票選出真正代表亞裔權益的官員才可以。在投票時不應盲目看參選人的種族，要看他們代表的利益。

她回憶從政這麼多年，「我們永遠被當是外國人。」提及過去去機場等飛機，好幾次都被身邊的人詢問來自哪裡。當她回答「洛杉磯」時，對方還不滿足地追問，「你真正來自哪裡？」她說，她在政府機構工作30多年，常常感覺被排除在主流社會之外。

她回憶，1980年代，蒙市華人數量快速增長。隨之而來的中文廣告和標誌與日俱增。在她主持的一次市議會上，當地一家報紙（Citizen's Voice）發行人愛凱瑞（Frank Accuri）拿著一批人簽名，提出以英文為蒙市的官方語言的提案。他發言中不提華裔或亞裔，而是指著她說「你們這些人（You People）」，並在結束時將美國憲法文本摔在她面前。

陳李琬若說，希望如今不會歷史重演，回到上世紀80年代的排華時期。看到了亞裔正在用選票說話。2020年大選投票的亞裔中有49.4% 是首次投票的新選民，增長率遠超其他族裔，成為戰場州左右選舉結果的關鍵。行使公民權利是對「永久外國人」歧視最有力的反擊。

陳李琬若針對目前仇恨亞裔行為不斷增加，提出三點意見，一是立法和警察機構改革，包括增加社會服務和精神健康諮詢服務。第二是團結聖谷地區民間組織和民選官員一起集會運動，擴大影響力。第三是積極參加主流活動和節目，展示新一代亞裔中西文化兼備的力量。

她說，在民主制度下，族裔的利益不能等待別人的恩賜，要靠自己去爭取。只有坐到桌邊參與決策，才能徹底改變「人為刀俎，我為魚肉」的境地。