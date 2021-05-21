洛城新語／入股台積電 避險又賺錢？

美國 通貨膨脹出現，證券市場泡沫明顯，倘若復工再差一點，比「通膨」還可怕的「滯漲」恐難難免。大洋彼岸台股大跌，牽動美股ADR台積電 ；俗話說「錯過這個村，沒有這個店」，如今是否是否該「上車」台積電，投資 避險又賺錢。

台積電以ADR（存託憑證）形式，在美國上市；其漲跌走勢，受台灣股市的影響大於美國。近來台灣疫情反彈，防疫由「三好生」變「差生」，台灣投資者爭先恐後撤離股市，導致業績超好的台積電，也跟著被拋售，股價震盪下跌。

再者「幣圈」近期出現崩跌，「帶頭大哥」比特幣曾一天內曾出現30%的下跌，從4.2萬元跌至3萬元，幾十萬加槓桿的投資者爆倉。狗狗幣跌勢更兇，短短數小時從47美分跌至19美分。加密貨幣近來過山車般的表現，無疑是在構築重大風險；他們沒有政府背書，一旦投資者「共識」不在，「挖礦」需求勢必大跳水，半導體行業可能受衝擊，台積電難獨善其身。

此外，目前晶片代工基本壟斷在台灣與韓國，疫情下的「晶片荒」，讓拜登政府意識到晶片在美國生產的重要性，引導代工廠搬至美國生產的同時，鼓勵因特爾這樣的美國晶片開發商，自主建設晶片工廠。

縱使上述三大利空因素壓陣，但仍難撼動台積電技術硬、業績增長穩定的護城河。台積電因奈米製程取得重大突破，2奈米將於2024年量產，先進製程目前全球獨佔鰲頭。翻看其財報，則更是亮眼；淨資產收益率（ROE）高於20%，美股市盈率31倍，股息率1.51%，估值合理，是優質大盤藍籌股。

美國封城抗疫，對生產鏈的衝擊不容小覷。數次創紀錄發錢紓困，又使大量貨幣在市場上流通；形成如今居民有錢消費，許多商品卻缺貨的現象。與消費者物價指數高漲一同出現的，還有就業數據遠不如預期。

大量發錢未能起到理想的刺激經濟效果，反而讓居民不願外出工作，出現復工難問題。生產恢復太慢，讓商品供不應求持續。高昂物價，將使居民消費意願降低，經濟恢復陷入停滯，企業投資與利潤相繼受影響，招聘開始放緩，失業情況加劇。

若深陷「滯漲」螺旋困局，美聯儲勢必先治「通膨 」選擇加息；就算「滯漲」未現，美聯儲也斷難長期維持低利率。既然加息已是預期，而泡沫化明顯的美國證券市場，加息利空應對能力堪憂。何不考慮以ADR形式在美國上市，漲跌走勢受美國大盤影響相對較小的海外藍籌公司。

台積電ADR如今的下跌，很可能是「美女回頭」，給予投資者「上車」，投資避險又賺錢的機會。證券投資有風險，本文僅供參考，入市需投資者獨立思考。