聖瑪利諾骨董車展8月重新登場

暫停一年的聖瑪利諾骨董車展即將回歸。（主辦方提供）

經過一年的疫情，聖瑪利諾 骨董車展即將回歸，並慶祝其成立十周年，主辦方計劃8月21日至22日的周末舉行。

聖瑪利諾骨董車展如今不僅是聖蓋博谷地區最盛大的汽車 展，也是整個南加地區的貴賓級別車展之一。主辦方The Motor Classic作為非營利組織，在過去的九年已向當地的慈善受益人提供超過230萬元的慈善捐款。

今年參加展覽和比賽的收藏車預計會有超過400輛，包括阿斯頓．馬丁、勞斯萊斯、藍寶堅尼、捷豹、保時捷、Corvettes和梅賽德斯．奔馳等，評審會在當天結束時給每個獎項分別授予七個獎項，第一、第二和第三名。

預計今年的觀眾人數將比上屆展覽更多，這些汽車將全天展出。頒獎典禮於下午1時30分開始。展會上將有許多供應商和餐車，可購買飲料小吃。VIP票包括可在休息或觀看頒獎典禮時享用午餐和一份成人飲料。也歡迎參賽者和觀眾體驗各種活動，包括「汽車交響曲」聯歡晚會。所得收入將捐給巴沙迪那人道協會、聖瑪利諾扶輪社、巴沙迪那癌症 支持社區等組織。San Marino Motor Classic是501（c）3非營利組織，歡迎民眾贊助和捐贈，可免稅。

活動門票可從網站購買：www.sanmarinomotorclassic.com，有興趣贊助、捐贈、廣告或攤位者，也可在該網站查閱信息。