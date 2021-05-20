我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

聖瑪利諾骨董車展8月重新登場

聖瑪利諾市訊
暫停一年的聖瑪利諾骨董車展即將回歸。（主辦方提供）
暫停一年的聖瑪利諾骨董車展即將回歸。（主辦方提供）

經過一年的疫情，聖瑪利諾骨董車展即將回歸，並慶祝其成立十周年，主辦方計劃8月21日至22日的周末舉行。

聖瑪利諾骨董車展如今不僅是聖蓋博谷地區最盛大的汽車展，也是整個南加地區的貴賓級別車展之一。主辦方The Motor Classic作為非營利組織，在過去的九年已向當地的慈善受益人提供超過230萬元的慈善捐款。

今年參加展覽和比賽的收藏車預計會有超過400輛，包括阿斯頓．馬丁、勞斯萊斯、藍寶堅尼、捷豹、保時捷、Corvettes和梅賽德斯．奔馳等，評審會在當天結束時給每個獎項分別授予七個獎項，第一、第二和第三名。

預計今年的觀眾人數將比上屆展覽更多，這些汽車將全天展出。頒獎典禮於下午1時30分開始。展會上將有許多供應商和餐車，可購買飲料小吃。VIP票包括可在休息或觀看頒獎典禮時享用午餐和一份成人飲料。也歡迎參賽者和觀眾體驗各種活動，包括「汽車交響曲」聯歡晚會。所得收入將捐給巴沙迪那人道協會、聖瑪利諾扶輪社、巴沙迪那癌症支持社區等組織。San Marino Motor Classic是501（c）3非營利組織，歡迎民眾贊助和捐贈，可免稅。

活動門票可從網站購買：www.sanmarinomotorclassic.com，有興趣贊助、捐贈、廣告或攤位者，也可在該網站查閱信息。

暫停一年的聖瑪利諾骨董車展即將回歸。（主辦方提供）
暫停一年的聖瑪利諾骨董車展即將回歸。（主辦方提供）
暫停一年的聖瑪利諾骨董車展即將回歸。（主辦方提供）
暫停一年的聖瑪利諾骨董車展即將回歸。（主辦方提供）

汽車 聖瑪利諾 癌症

上一則

兆彩頭獎累計5.15億 周五開獎

下一則

橙縣台灣傳統周活動 僑胞熱烈參與

延伸閱讀

洛杉磯華人聚集城市槍擊案一死 周圍鄰居不知情

洛杉磯華人聚集城市槍擊案一死 周圍鄰居不知情
洛縣聖谷過去三晚三起槍擊案 18日晚槍擊案一死

洛縣聖谷過去三晚三起槍擊案 18日晚槍擊案一死
南加數學教授黃海倫 榮獲西蒙斯年度科學家獎

南加數學教授黃海倫 榮獲西蒙斯年度科學家獎
格格的餐桌

格格的餐桌
南巴沙迪那待售屋 遭斷電破窗偷電視

南巴沙迪那待售屋 遭斷電破窗偷電視
佩雷斯明年退休 巴沙迪那開始物色新警長

佩雷斯明年退休 巴沙迪那開始物色新警長

熱門新聞

許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

2021-05-16 19:38
哪些情況下警察可以合理使用武力？（洛杉磯縣警局）

世說新聞／亞裔男華人區遭擊斃 警槍下這些舉動做不得

2021-05-19 13:17
披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42
67歲的Lyft華人司機勞保羅（右）在搶匪槍口下被搶走錢包和打折鼻梁骨。（視頻截圖）

洛杉磯Lyft華人司機在槍口下被搶錢包打折鼻梁骨

2021-05-14 13:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在