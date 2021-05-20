華人快遞公司 疫期冰火二重天

疫情讓華人快遞公司冰火兩重天。(unsplash.com)

疫情 一年多，有些行業銷聲匿跡，有些行業異軍突起。而對於洛杉磯的華人快遞公司來說，可謂冰火兩重天，一些快遞公司業務大增，而眾多小快遞公司卻慘淡經營，甚至關門大吉。

天馬快遞公司天普市分店老闆李先生說，疫情意外帶來積極影響，國際快遞業務量比疫情前大概提高了兩成。 「以前大家經常往返中美兩國，很容易帶東西回去送家人朋友，但疫情期間往返驟減，就只能被迫通過快遞寄。」

李先生指出，除了無法回國被迫寄快遞的新客戶大量增加之外，疫情讓很多留學生、綠卡持有者都選擇回中國 長期避疫，「大量人員回國常住，他們的生活用品都需要通過快遞寄回去。」

此外，眾多小快遞公司的倒閉，也使得客戶都流向這些大快遞公司。 「華人快遞公司利潤本來就很薄，小快遞公司利潤更低，如果他們業務量撐不下去就會面臨倒閉。」

相比李先生的生意興隆，另一家快遞公司卻舉步維艱，「我們現在是硬著頭皮開店，關門吧還是有老客戶來寄，不關吧就是不賺錢。」王女士在這家快遞公司工作多年，她說與疫情前相比，生意大概跌了8成之多。「往年生意好的時候，我一天工作10多個小時，一人還忙不過來，每年聖誕節、黑五購物季都要通宵上班。」而現在王女士上班時間每天只有三、四個小時。

為何各家快遞公司的生意，在經歷疫情時，差距會如此之大？王女士所在的快遞公司主要客戶源是代購，疫情讓代購業遭受重創，直接影響了快遞公司的生意。她說，「一方面國內現在購買力降低，另一方面有些人擔心美國 寄回去的商品會不會有病毒，代購生意大不如前。」

王女士還說，最近一個月由於美國抵制中國新疆棉，也讓一些專門做運動品牌的代購失去生意。「我們店之前有幾個大客戶，在國內有運動品牌的淘寶店或實體店，他們一周要寄五六百雙鞋回國，現在因為這個抵制運動，一周就只有寄幾十雙鞋了。」

對於這一點，李先生的快遞公司比較幸運，「對於新疆棉的抵制，導致很多實體店受影響，但個人海淘還可以，喜歡的人還在買，只是不好意思去實體店買。」同時李先生說，他的快遞店代購僅佔不到一半的客戶份額，因此代購生意慘淡對於快遞業務影響不是很大。