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洛加大安德森學院商業企畫賽 豪杰中心獲五獎項

【洛杉磯訊】
豪杰訓練中心日前參加洛杉磯加大安德森管理學院（UCLA Anderson School of Management）一年一度的企業家商業企劃競賽（ProjectEcho），獲得五個獎項。（周迪提供）
豪杰訓練中心日前參加洛杉磯加大安德森管理學院（UCLA Anderson School of Management）一年一度的企業家商業企劃競賽（ProjectEcho），獲得五個獎項。（周迪提供）

豪杰訓練中心日前參加洛杉磯加大安德森管理學院（UCLA Anderson School of Management）一年一度的企業家商業企畫競賽（ProjectEcho），獲得五個獎項，這是該中心近年來參加此一競賽獲獎最多的一次。

洛杉磯加大安德森中心的企業家商業企畫競賽（ProjectEcho），為綜合訓練和鼓勵多族裔高中生社交、研討、演講、培養領導能力和競爭力競賽，參加者來自全國各地。豪杰訓練中心此次獲得五個獎項包括：社會功義組冠軍（First Award of Social Items）、產品組冠軍（First Award for Product）、產品組亞軍（Second Award for Product）、最佳精神獎（The Most Inspirational Award），該中心的Ray同時獲得2021年最佳敎練獎。

豪杰訓練中心主任周迪表示，他們從2016年開始帶領學生參加南北加州不同的培養企業家比賽，在2018-2019年的洛加大安德森中心的企業家商業企畫競賽中，也曾獲多項大獎。

豪杰訓練中心日前參加洛杉磯加大安德森管理學院（UCLA Anderson Sch...
豪杰訓練中心日前參加洛杉磯加大安德森管理學院（UCLA Anderson School of Management）一年一度的企業家商業企劃競賽（ProjectEcho），獲得五個獎項。（周迪提供）

周迪認爲，每一個孩子都是獨一無二，培養企業家訓練課程最能挖掘孩子獨特的人格魅力和特色，表現他們的與眾不同，這種訓練也能夠讓學生在和大學面試過程中發揮和展示自己的特色，為自己加分。多年來，他們輔導大部分進入私立優質大學（錄取率百分之20以下的大學）的學生中，至少有二年到三年的培養企業家訓練課程和比賽經驗。

她表示，一些頂尖的私立大學近年都積極開拓自己的企業家實驗室，任何學生做出來好的商業企畫案，一旦得到指導教授的青睞，學校就會撥款投資，幫助學生走出創業的第一步；也有不少大學設立了企業家專業科系，幫助學生往創業的方向發展。

洛杉磯加大 加州 投資

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