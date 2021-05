洛加大安德森學院商業企畫賽 豪杰中心獲五獎項

豪杰訓練中心日前參加洛杉磯加大安德森管理學院(UCLA Anderson School of Management)一年一度的企業家商業企劃競賽(ProjectEcho),獲得五個獎項。(周迪提供)

豪杰訓練中心日前參加洛杉磯加大 安德森管理學院(UCLA Anderson School of Management)一年一度的企業家商業企畫競賽(ProjectEcho),獲得五個獎項,這是該中心近年來參加此一競賽獲獎最多的一次。

洛杉磯加大安德森中心的企業家商業企畫競賽(ProjectEcho),為綜合訓練和鼓勵多族裔高中生社交、研討、演講、培養領導能力和競爭力競賽,參加者來自全國各地。豪杰訓練中心此次獲得五個獎項包括:社會功義組冠軍(First Award of Social Items)、產品組冠軍(First Award for Product)、產品組亞軍(Second Award for Product)、最佳精神獎(The Most Inspirational Award),該中心的Ray同時獲得2021年最佳敎練獎。

豪杰訓練中心主任周迪表示,他們從2016年開始帶領學生參加南北加州 不同的培養企業家比賽,在2018-2019年的洛加大安德森中心的企業家商業企畫競賽中,也曾獲多項大獎。

周迪認爲,每一個孩子都是獨一無二,培養企業家訓練課程最能挖掘孩子獨特的人格魅力和特色,表現他們的與眾不同,這種訓練也能夠讓學生在和大學面試過程中發揮和展示自己的特色,為自己加分。多年來,他們輔導大部分進入私立優質大學(錄取率百分之20以下的大學)的學生中,至少有二年到三年的培養企業家訓練課程和比賽經驗。

她表示,一些頂尖的私立大學近年都積極開拓自己的企業家實驗室,任何學生做出來好的商業企畫案,一旦得到指導教授的青睞,學校就會撥款投資 ,幫助學生走出創業的第一步;也有不少大學設立了企業家專業科系,幫助學生往創業的方向發展。