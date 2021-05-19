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華裔新銳設計師林昱均 獲愛馬仕創意金獎

記者謝雨珊／洛杉磯報導
新銳設計師林昱均（Jun Lin）。（林昱均提供）
新銳設計師林昱均（Jun Lin）。（林昱均提供）

去年在加州藝術中心設計學院（ArtCenter College of Design）取得平面設計系碩士的新銳設計師林昱均（Jun Lin），今年以「概念出版社FORMAT」榮獲愛馬仕創意大獎（Hermès Creative Awards）金獎（Gold Award）殊榮，實力備受肯定，一舉完成心中的目標清單。

概念出版社FORMAT的長卷軸。（林昱均提供）
概念出版社FORMAT的長卷軸。（林昱均提供）

林昱均探討作品的意義，指出FORMAT是個概念出版社，初旨在探討後數位時代下的出版活動，藉由發行非傳統規格與各式媒介的出版品，引發讀者重新思考出版的定義，想像新的閱讀方式。受到不同作品的啟發，FORMAT的出版品之一包括一條長達400吋的卷軸。這條長卷是出版社網站的「印刷版」，在展場上與電腦版網站同時展出，放大了瀏覽網站與閱讀卷軸之間閱讀經驗的不同。

概念出版社FORMAT的海報。（林昱均提供）
概念出版社FORMAT的海報。（林昱均提供）

事實上，林昱均本科為外文系，並非平面設計學系。她在台灣就讀大學時，因喜愛設計而參與教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，並到加州藝術中心設計學院交換一年。自那時起，林昱均強烈感受到她對設計的熱愛，毅然決然想成為一名優秀的平面設計師。她表示，文字擁有豐富的意涵及層次，而設計則可將語言的抽象意境轉化為視覺意象的過程。

大學畢業後，她赴美讀平面設計系碩士。在短短的一年半內，林昱均有不少設計作品獲得不錯成績，包括入選2018 Communication Arts Illustration Annual，在Graphis Poster Annual 2022中獲得「Honorable Mention」獎項。另在Creative Quarterly第62屆藝術設計大賽中專業組榮獲亞軍（Runner-up），更曾榮登國際設計新聞平台It's Nice That接受專訪，將作品呈現在全球每月高達150萬人次的觀眾面前。

林昱均「概念出版社FORMAT」榮獲愛馬仕創意大獎金獎。（林昱均提供）
林昱均「概念出版社FORMAT」榮獲愛馬仕創意大獎金獎。（林昱均提供）

林昱均一直偏愛書籍設計，她所參與設計的藝術家專輯Elliot Green: At the Far Edge of the Known World，也曾獲得美國Type Directors Club 66 Certificate of Typographic Excellence的認可。

林昱均現於社會人文設計雜誌Deem Journal擔任視覺設計師，主導雜誌品牌相關設計，協助出版社推廣「審視設計與社會議題之間緊密關係，以共創更為公平包容的社會」理念。談到未來發展，林昱均期許在未來成為一名優秀的設計師，並希望藉由自己的設計，為推廣台灣的文化盡一份心力。

愛馬仕創意大獎是世界上最大，且最長久的設計創意競賽之一，由美國行銷和傳播專業人士協會所成立，獎項表彰創意者和其創意理念革新。評審評選出創意企業最佳出版物、文宣、網站、攝影、廣告、行銷和傳達項目等等，每年約有6000件參賽作品，主要來自美國、加拿大和世界各國。

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