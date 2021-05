華裔新銳設計師林昱均 獲愛馬仕創意金獎

新銳設計師林昱均(Jun Lin)。(林昱均提供)

去年在加州 藝術中心設計學院(ArtCenter College of Design)取得平面設計系碩士的新銳設計師林昱均(Jun Lin),今年以「概念出版社FORMAT」榮獲愛馬仕創意大獎(Hermès Creative Awards)金獎(Gold Award)殊榮,實力備受肯定,一舉完成心中的目標清單。

概念出版社FORMAT的長卷軸。(林昱均提供)

林昱均探討作品的意義,指出FORMAT是個概念出版社,初旨在探討後數位時代下的出版活動,藉由發行非傳統規格與各式媒介的出版品,引發讀者重新思考出版的定義,想像新的閱讀方式。受到不同作品的啟發,FORMAT的出版品之一包括一條長達400吋的卷軸。這條長卷是出版社網站的「印刷版」,在展場上與電腦版網站同時展出,放大了瀏覽網站與閱讀卷軸之間閱讀經驗的不同。

概念出版社FORMAT的海報。(林昱均提供)

事實上,林昱均本科為外文系,並非平面設計學系。她在台灣 就讀大學時,因喜愛設計而參與教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」,並到加州藝術中心設計學院交換一年。自那時起,林昱均強烈感受到她對設計的熱愛,毅然決然想成為一名優秀的平面設計師。她表示,文字擁有豐富的意涵及層次,而設計則可將語言的抽象意境轉化為視覺意象的過程。

大學畢業後,她赴美讀平面設計系碩士。在短短的一年半內,林昱均有不少設計作品獲得不錯成績,包括入選2018 Communication Arts Illustration Annual,在Graphis Poster Annual 2022中獲得「Honorable Mention」獎項。另在Creative Quarterly第62屆藝術設計大賽中專業組榮獲亞軍(Runner-up),更曾榮登國際設計新聞平台It's Nice That接受專訪,將作品呈現在全球每月高達150萬人次的觀眾面前。

林昱均「概念出版社FORMAT」榮獲愛馬仕創意大獎金獎。(林昱均提供)

林昱均一直偏愛書籍設計,她所參與設計的藝術家專輯Elliot Green: At the Far Edge of the Known World,也曾獲得美國 Type Directors Club 66 Certificate of Typographic Excellence的認可。

林昱均現於社會人文設計雜誌Deem Journal擔任視覺設計師,主導雜誌品牌相關設計,協助出版社推廣「審視設計與社會議題之間緊密關係,以共創更為公平包容的社會」理念。談到未來發展,林昱均期許在未來成為一名優秀的設計師,並希望藉由自己的設計,為推廣台灣的文化盡一份心力。

愛馬仕創意大獎是世界上最大,且最長久的設計創意競賽之一,由美國行銷和傳播專業人士協會所成立,獎項表彰創意者和其創意理念革新。評審評選出創意企業最佳出版物、文宣、網站、攝影、廣告、行銷和傳達項目等等,每年約有6000件參賽作品,主要來自美國、加拿大和世界各國。