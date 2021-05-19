公路車輛莫名破窗 警車也遭殃 嫌犯流竄91、57公路作案

南加地區最近發生多起在高速路上被打碎車窗的事件。（abc電視截圖）

加州 公路巡警(CHP)18日尋求公眾幫助，提供線索找到他們從上個月開始，在整個南加 地區發生一連串高速公路上車窗遭襲擊事件的嫌犯。

公路巡警局主任Florentino Olivera表示，希望公眾中若有受害者應立即撥打911，並向警方提供確切位置、時間和描述，即使只是對其車輛的描述也可以。

Olivera說，許多受害者都在事發後等待一段時間才報警，因此在公路上使用監控影象，來蒐尋可疑車輛或涉案人時就變得很困難。他建議，如果民眾車窗被打碎，最好將車停在安全的地方，或者到最近的出口再打電話給911。

警方懷疑有嫌疑人或多名嫌疑人用BB彈或槍彈射擊車輛。最近的一起發生在18日上午9時在安那罕（Anaheim）地區的河濱91號高速公路和241收費公路上。另外17日下午6時30分左右，安那罕的91號高速公路和橙縣 57高速公路處也發生了一起。在這兩起事件中沒有人受傷。

連著數起神秘案件出現，警車也都未能倖免。不過，警方不確定某些案例是否是由大型卡車濺起的碎石引起。本月14日大約上午9時，一名巡警局警員的巡邏車在91和241公路的東向處，也被擊破一處窗戶。當時這名警員剛執行一次強制停車並正在完成罰單記錄，同時聽到聲音並發現後車窗被打碎。不過當時同時有大型卡車開過，因此也可能是卡車迸出的小石頭造成，目前並不能確定是什麼打碎車窗。但是洛杉磯、橙縣和河濱縣的多起類似事件可追溯到上個月。