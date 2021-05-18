亞凱迪亞市建小型遊民庇護所 華裔反對

Peck Road Water Conservation Park湖邊已有零星遊民帳篷。（記者張宏╱攝影）

最近幾周，亞凱迪亞 市（Arcadia）擬建小型遊民庇護 所的計畫，引發該市居民極大爭議，接連幾天，市民們組織在市府、圖書館和市議員家門口遊行示威，社交媒體中人們更是紛紛發表觀點，反對興建遊民庇護所。

「亞市華人眾多學區也好，本來是一個非常適宜居住的小城市。」Amy以前每天都帶孩子在公園散步，可最近一年，公園出現的很多遊民讓她沒有安全感，「有一次一個女遊民衝著三歲的女兒大吼大叫，把女兒給嚇著了，孩子再看到遊民時都很害怕，她也不願再去公園玩。」

對於在自己家園附近興建小型遊民庇護所，Amy非常反對：「遊民會因此越來越多來到這個城市，不是說我不同情他們，確實是很多遊民精神失常，我怕他們會傷害我的孩子。」

與Amy想法相同的亞市華裔居民占相當大的一部分，他們質問：亞市最近幾年建立的地鐵站 ，以及眾多公交車站最大的作用，就是讓其他城市的遊民更方便地來到亞市，如果再興建遊民庇護所，那會不會成為下一個遊民聚居的洛杉磯市中心？

居民Golden Eye說，目前政府準備建立的15個小型遊民庇護所（Tiny House）方案並不能解決問題。因為根據已有對亞市適用的判例及法庭和解協議來計算，亞市必須要有70-110張床位才能落實法律要求，並安置在大街上的遊民。遊民人口有不斷增加的趨勢，遊民床位的要求也會不斷增加，不斷安置遊民帶來的安全隱患太大，亞市這麼一個小城市難以承受。

「我覺得若真能夠嚴格做到審查遊民入住資格、門禁出入、不留宿非登記人員等還可以，但就怕執行不力，反而帶來更多遊民，管理和實施的難度實在太大。」住在亞市的媒體人林女士又說，小型遊民庇護所能不能建，關鍵要看庇護所附近的居民能不能接受。

據亞市市長戴守真(Sho Tay)介紹，目前亞市小型遊民庇護所的選址其實不在亞凱迪亞市內，是在位於亞市東南部邊界以外的縣政府的Peck Road Water Conservation Park內，這個地點與亞市的三桿高爾夫球場隔著一個Mungi Lake。

亞市擬建無家可歸者營地帶來巨大爭議，將可能交付全民公投定奪。居民王女士稱，現在市府並沒有敲定這件事，而是給予居民表達意見的機會，這樣很好，希望政府能將相關信息更加透明化，讓亞市每一個居民都能夠做出正確的判斷。