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艾爾蒙地2酒店改遊民住所 前華資業主稱不知情

記者邵敏／洛杉磯報導
位於Valley Blvd的兩家酒店之一的金城賓館（Budget Inn）將作為遊民住所。（艾爾蒙地市提供）
位於Valley Blvd的兩家酒店之一的金城賓館（Budget Inn）將作為遊民住所。（艾爾蒙地市提供）

近日，亞凱迪亞市（Arcadia）因小型遊民庇護所項目出現巨大爭議，而附近的艾爾蒙地（El Monte）市政府，已於去年12月買下位於山谷大道（Valley Blvd）的兩家酒店，準備作為遊民住所。 5月17日週一，其中一家酒店已經開始動工改建。

這兩家緊挨著的酒店分別是M Motel和金城賓館（Budget Inn），擁有40間客房的金城賓館預計將在8月，開始接收第一批遊民，擁有93間客房的M Motel的裝修預計於10月完成。兩家酒店共133個房間，將為艾市三分之一的遊民提供住宿。

在賣給市政府之前，來自台灣的劉女士是這兩家酒店的業主。據大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生稱，業主劉女士曾跟他說，並不知道市政府買下這兩家酒店的用途。

由兩家酒店改造的遊民住所位於艾市繁華地帶，距華人不少的城市羅斯密（Rosemead）的居民區僅四分之一英里的距離，但附近居民表示對此事一無所知。華人居民Tommy說：「我聽都沒有聽說過，家附近竟然悄悄建了兩處遊民住所，這太可怕了，我不想和這些遊民做鄰居。」

楊茂生分析，艾市以西裔居民為多，他們哪怕知道家園附近要建造遊民住所，也不見得會像華裔一樣組織遊行示威反對，「對於華人來說，誰願意遊民住所就安置在自家附近，如果對這些遊民不加以控制管理，發生什麼事都不知道。」

楊茂生同時提到，這兩家酒店之前一直存在諸多問題，一度遭政府勒令歇業整頓。「對於業主來說，酒店賣給市政府當然是好事，因為兩家酒店的客人大多是長期低收入的租客，經常拖欠房租。」而對於附近另外幾家酒店的業主來說，楊茂生覺得他們也會樂享其成，因為減少了兩家競爭對手，生意會更好。唯一不利的就是附近的居民。

對於遊民問題，楊茂生也提出自己的看法，「我覺得政府的一些處理方式不對，同情弱者沒有錯，但大多數遊民都有工作能力，政府應從根本上幫助他們解決教育就業等問題，而不是單純提供住宿，這些治標不治本。」

據悉，這兩家酒店是艾市去年主動申請縣政府資金購買的，金城賓館價格400萬元，比市場估價低了100萬，而M Motel則高達1100萬元。根據相關計劃，建成的永久性設施將由洛杉磯美國志願者（VOALA）組織負責管理，為遊民提供各種服務。兩家酒店在前五年會承擔臨時設施的角色，到第六年才會轉型成為永久性支持住房。

「對於我們的社區來說，這是一個為有需要的人提供住房的絕好機會。」艾市市長Jessica Ancona說，「像許多城市一樣，我們的城市也有遊民問題，需要解決。」

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