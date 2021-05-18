聖蓋博商家 捐贈千元給警局

聖蓋博市市長廖欽和（左起）、警局局長Eugene Harris，和華人商家、華人婦女聯合會理事長張嫻捐贈合影。（記者張宏／攝影）

聖蓋博 市市長廖欽和17日帶領聖蓋博華人 商家獻愛心，捐款千元給聖蓋博（San Gabriel）警局，感謝其對社區的守護。警局表示，這筆錢將會用於資助低收入 孩童參加暑期的夏令營活動。

聖蓋博商家、華人婦女聯合會理事長張嫻17日帶著千元支票到聖蓋博警局，交給局長Eugene Harris。她表示，警察是社區衛士，聖蓋博警局在疫情期間保護華人社區，讓商家不受到影響能正常做生意。她很關注孩童教育，希望這筆錢能幫助孩子度過美好的夏令營。也呼籲商家和婦女會會員一起做善事， 支持青年會（YMCA），幫助社區，做到取之於社會，用之於社會。

局長Eugene Harris表示，警局有K9警犬項目和學生到警局實習等項目，這筆錢將會資助兩名低收入家庭的孩童參加五天的夏令營項目，希望能幫助他們從小樹立正確的價值觀。他代表孩子向商家表示感謝。同時警局每月的第一周的周三都會舉行警長居民互動活動，名為411，他歡迎華人民眾積極參與，也鼓勵民眾有任何問題都可來詢問。

聖蓋博市市長廖欽和很開心華人商家能積極回饋社區。他表示，聖蓋博是華人聚集城市，這裡有很多華人商家，希望大家能關注社區、回饋社區。聖蓋博經濟因為疫情遭受很大的打擊，目前很多空的商舖等待出租，同時也有教功夫、中國百萬粉絲網紅化妝師開的波霸奶茶店、養生館等商家，正在等待政府審批進入聖蓋博。他希望有不同商家來這裡做生意，活躍城市經濟，帶來更多商機。