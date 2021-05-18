聯邦疾病防治中心(CDC)日前更新防疫指南，指出新冠疫苗 完全接種者，可不受限制回歸正常生活，室內外大部分場合無論人數多少，都可以不戴口罩 。

摘下口罩，自由呼吸，這是抗擊新冠疫情 的一個偉大的里程碑，向人們宣告正常生活的全新開始，這是一年多來人們翹首以盼的時刻，此舉也是為了鼓勵更多的民眾積極接種疫苗。但與此同時，很多人發出疑問，是到了安全摘下口罩的時候了嗎？目前全美完全接種率僅35%，摘下口罩是否還為時尚早？

回想疫情之初，口罩的戴與不戴曾引起軒然大波，甚至演變為嚴重的政治議題，人們以戴不戴口罩表明自己的政治立場，在一些公共場合，有人公然對戴口罩者進行言語或人身攻擊，更有甚者寫信給衛生官員，稱若強制執行口罩令，將以生命相威脅。

對於口罩之爭的西方文化，華人自是不解，小小一個口罩，為何引來如此巨大的分歧和爭議？亞裔文化中，疫情之前戴口罩也是常事，防霾防空氣污染，也有年輕人不願與他人交流，戴口罩是一個社交停止符號。因此疫情開始，中國全民戴上口罩，幾乎無人覺得不妥。

但在西方社會，新冠病毒肆虐時，強制執行的口罩令卻上升到質疑對人權的剝奪。就像幾十年前，美國社會對於駕車繫保險帶的爭執，與口罩的強制令有著異曲同工之處，反對者認為，繫保險帶是侵犯人權，是對個人自由的束縛，但多年之後，當駕車繫保險帶成為安全共識時，再無反對之聲。

口罩強制令也是如此，一年多來，經歷了難以想像的激烈衝突。如今疫情剛出現曙光，CDC就迫不及待宣布解除口罩強制令，消息一出，紐約華盛頓廣場年輕人徹夜舉行狂歡派對，第二天現場一片狼藉，到處散落著廢棄的口罩、針管、酒杯，儼然一個超級垃圾場。人們對口罩的解禁是如此期盼，但是一些醫學專家認為，現在解禁口罩是從一個極端走向另一個極端，新冠疫情並沒有緩解到可以摘下口罩的時候。

儘管CDC指出，僅完全接種者可以不戴口罩，但誰是完全接種者，誰又沒有接種過疫苗，人們如何分辨？完全靠自覺？涉及隱私的疫苗護照能在美國推行嗎？如何保護現在沒有條件接種疫苗的12歲以下的孩子？這些疑問都沒有答案可循。

無論如何，這是一個值得慶祝的時刻，但絕不是一個狂歡的時刻，根據約翰霍普金斯大學數據，截至5月15日晚，美國共有58萬5704人被疫情奪去了生命，冰冷數字背後曾是無數鮮活的生命，以及多少支離破碎的家庭，他們沒有等到這一刻，生者更應珍惜這份來之不易，在疫情結束之前，謹慎前行，避免更多的悲劇重演。