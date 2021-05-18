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無創奈米檢驗揪肝癌 UCLA終身教授曾憲榮獲選傑出青年

記者啟鉻／洛杉磯報導
美國洛杉磯加州大學（UCLA）醫學院、分子藥理系終身教授、加州奈米系統研究所學者曾憲榮。（曾憲榮提供）
美國洛杉磯加州大學（UCLA）醫學院、分子藥理系終身教授、加州奈米系統研究所學者曾憲榮。（曾憲榮提供）

洛杉磯加州大學（UCLA）醫學院、分子藥理系終身教授、加州奈米系統研究所學者曾憲榮（Hsian-Rong Tseng , PhD），榮獲中華民國僑聯總會2020年度海外優秀傑出青年。但因疫情之故，近日才與2021年獲獎者一起在洛僑中心領獎。

曾憲榮在癌症早期篩檢研究課題有多年研究，他表示，希望研究成果能在臨床廣泛應用，在自己暮年時，該研究成果能挽救無數癌症病患。

曾憲榮與該校肝癌中心等研究團隊，2020年8月初獲得美國國家癌症研究院撥款資助五年兩筆研究經費，總計近600萬元，開發兩項無創奈米技術，開發肝癌早期診斷及肝臟移植病患篩檢。曾憲榮來自台灣，曾在台灣大學化學研究所獲博士學位。他對所在領域研究，一直保持高度工作熱情。

受導師及先進影響 致力研究 

曾憲榮表示，他所以擁有高度敬業及工作熱情，受兩位學者影響。其中一位是他的導師、2016年諾貝爾化學獎得主Fraser Stoddart。即使Stoddart的學者太太Norma病重不得不在床上休養，他們夫婦無論何時都將工作熱情放在第一位。

另一位就是UCLA 分子藥理系主任Michael Phelps，不僅是研究學者，還是創業家，他的發明應用使他身家達數億元。曾憲榮說，現在世界上有很多富豪，但真正對人類社會進步發展有貢獻的鳳毛麟角，學術領域也是一樣。而他希望做一名將自己研究技術，應用於人類健康進步的學者。

每天只睡五小時 精力旺盛

曾憲榮說，要保持工作熱情，身體健康也很重要。他每天早晨6點起床，鍛煉，吃自己做的健康早餐，之後工作和研究，晚上12時上床睡覺，每天睡眠五個小時足矣。他還參加社交活動，接待來訪者。一整天忙忙碌碌，但不感到疲倦，這些都來自他合理的安排和健康體魄。對於新冠疫情，他認為是對人類日益破壞生態環境的懲罰，提醒人類要深刻反思。

他說，自己的人生目標，不僅自己有工作熱情、保持旺盛精力從事科學研究，還要多培養年輕人。尤其他來自台灣，要為台灣年輕人多與世界交流做出貢獻，讓世界走進台灣，看見台灣優勢和未來。還要將研究結果以及一或兩個技術，能夠成功應用於臨床。

他希望當自己暮年，坐在海灘享受退休生活，欣賞大海美景的時候，自己的研發、早期癌症篩檢技術正在世界挽救無數人生命，將會覺得一生沒有虛度，感到自豪和驕傲。

台灣 癌症 篩檢

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