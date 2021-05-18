洛濱海富人社區大火 逮捕1縱火嫌犯

從周五晚開始至今焚毀洛杉磯縣西邊濱海富人社區Pacific Palisades地區，540名消防員依然在火場奮戰。（洛杉磯縣消防局）

縱火 導致上周五（5月14日）晚開始起火，至今焚毀洛杉磯 縣西邊濱海富人社區Pacific Palisades至少1325畝林地，以及約千人疏散的一名嫌犯已經被捕；警方17日表示，相信目前逮捕的男子正是此次大火的縱火者。該名嫌犯並因為吸進過多煙霧，目前住在地方上的一所醫院裡。

洛杉磯消防局縱火調查員和洛杉磯警方表示，他們最初拘留了兩名據信與本次大火有關的兩個人，其中一人經過訊問之後在周六晚釋放。另一人在周日下午接受調查後被捕。

洛杉磯警方表示，逮捕該名男子的原因是他身上有許多疑點，但警方沒有透露該嫌犯的姓名和年齡。目前洛杉磯市消防局縱火罪犯科與洛杉磯市警察 局正聯手對本案進一步調查，同時希望任何目擊者和知情者提供綫索。

洛杉磯消防局17日簡報災情表示，目前540名消防員繼續在火場奮戰，雖然火勢還是零控制，但也並不是意味著100%沒有得到控制。萬幸的是到目前爲止沒有房屋遭到燒毀，除了一名消防員眼睛被火星輕傷外，沒有其他人員受傷。

當天晚上6時位於托貝加山谷路（Topanga Canyon Blvd）的近500戶被要求疏散的住戶，已因疏散令解除得以回家，但進出都必需出示身分證證明住在那一帶。