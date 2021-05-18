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洛濱海富人社區大火 逮捕1縱火嫌犯

記者楊青／綜合報導
從周五晚開始至今焚毀洛杉磯縣西邊濱海富人社區Pacific Palisades地區，540名消防員依然在火場奮戰。（洛杉磯縣消防局）
從周五晚開始至今焚毀洛杉磯縣西邊濱海富人社區Pacific Palisades地區，540名消防員依然在火場奮戰。（洛杉磯縣消防局）

縱火導致上周五（5月14日）晚開始起火，至今焚毀洛杉磯縣西邊濱海富人社區Pacific Palisades至少1325畝林地，以及約千人疏散的一名嫌犯已經被捕；警方17日表示，相信目前逮捕的男子正是此次大火的縱火者。該名嫌犯並因為吸進過多煙霧，目前住在地方上的一所醫院裡。

洛杉磯消防局縱火調查員和洛杉磯警方表示，他們最初拘留了兩名據信與本次大火有關的兩個人，其中一人經過訊問之後在周六晚釋放。另一人在周日下午接受調查後被捕。

洛杉磯警方表示，逮捕該名男子的原因是他身上有許多疑點，但警方沒有透露該嫌犯的姓名和年齡。目前洛杉磯市消防局縱火罪犯科與洛杉磯市警察局正聯手對本案進一步調查，同時希望任何目擊者和知情者提供綫索。

洛杉磯消防局17日簡報災情表示，目前540名消防員繼續在火場奮戰，雖然火勢還是零控制，但也並不是意味著100%沒有得到控制。萬幸的是到目前爲止沒有房屋遭到燒毀，除了一名消防員眼睛被火星輕傷外，沒有其他人員受傷。

當天晚上6時位於托貝加山谷路（Topanga Canyon Blvd）的近500戶被要求疏散的住戶，已因疏散令解除得以回家，但進出都必需出示身分證證明住在那一帶。

洛杉磯 縱火 警察

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