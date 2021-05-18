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最後一天 網路報稅大塞車

記者楊青╱洛杉磯報導
國稅局2020年報稅延後至5月17日到期，大批民眾趕在最後一天完成報稅，網上報稅大塞車，各地郵局郵寄稅表文件的民眾同樣大排長龍。很多地方郵局17日下午5時關門，洛杉磯地區中心郵局開放至午夜。（記者楊青╱攝影）
國稅局2020年報稅延後至5月17日到期，大批民眾趕在最後一天完成報稅，網上報稅大塞車，各地郵局郵寄稅表文件的民眾同樣大排長龍。很多地方郵局17日下午5時關門，洛杉磯地區中心郵局開放至午夜。（記者楊青╱攝影）

由於國稅局2020年報稅截止日延後至5月17日，當天大批民眾趕在最後一天完成報稅，不單網上報稅大塞車，各地郵局郵寄稅表文件的民眾同樣大排長龍。很多地方的郵局17日下午5時關門，但洛杉磯地區中心郵局開放至當晚午夜。

洛杉磯克勤會計師事務所資深會計師楊逸凡表示，部分使用turbotax自主報稅的民眾反應，報稅最後一天17日出現網絡報稅大塞車，不少使用網上電子報稅的民眾無法送出報稅表，建議馬上將相關的稅表下載改爲使用郵局郵寄給國稅局，但一定要在17日結束之前郵寄出去。

她表示，郵寄稅表與電子報稅同樣有效。因疫情關係郵局可能出現投遞延遲或國稅局收不到的情況，建議民眾投遞稅表使用驗證郵件（certified mail），國稅局收件人不用簽收，報稅人可留有證據以備日後查證。

楊逸凡指出，來不及報稅的民眾也可申請延期。申請報稅延期可在網上完成，也可以郵寄完成。如果因網上塞車延期申請送不出去，可使用和填寫4868表格，郵寄出去，同樣最好使用驗證郵件，這樣可以延遲到今年10月15日報稅。

但她提醒民眾，如果2020年度有稅負（Tax Liabilities）且未交齊的話，一定要在17日報稅截期前交成。換言之，稅表可以延期，但欠稅不能延期，需要付稅的就須於17日補上去，否則會導致延期的稅負利息。

國稅局2020年報稅延後至5月17日到期，大批民眾趕在最後一天完成報稅，網上報稅...
國稅局2020年報稅延後至5月17日到期，大批民眾趕在最後一天完成報稅，網上報稅大塞車，各地郵局郵寄稅表文件的民眾同樣大排長龍。很多地方郵局17日下午5時關門，洛杉磯地區中心郵局開放至午夜。（記者楊青╱攝影）

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