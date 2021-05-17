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Clubhouse為何成「過氣網紅」？話題枯竭暴起暴落

本報記者／洛杉磯報導
今年2月一夜暴紅的語音聊天應用程式Clubhouse，過去兩個月又迅速沒落。(維基百科)
今年2月一夜暴紅的語音聊天應用程式Clubhouse，過去兩個月又迅速沒落。(維基百科)

今年2月一夜暴紅的語音聊天應用程式Clubhouse，過去兩個月又迅速沒落，成了暴起暴落的「過氣網紅」。

最近該應用即將推出安卓版，但鑑於其之前的大起大落，這回能否找到新的增長點，似乎也遭到不少質疑。作為曾經短暫成為兩岸三地華人交流的最直接平台，如今打開該應用程式，還在線的華人用戶寥寥無幾。

Clubhouse在2月初時，因為馬斯克等名人背書一夜暴紅，由於該應用採取邀請制，其他社交媒體上處處有人「求碼」，而一個邀請碼在ebay上，一度被炒到市價125美元；如今在eBay上可以花1美元便可買到。由於興起速度太快，中國當局還未來得及屏蔽，因此在短短幾天內有許多中國網友湧入Clubhouse，應用上出現了許多兩岸三地全球華人交流的房間，其中也不時看到一些名人身影。

「當時覺得真的是一個地球村、烏托邦一樣的」，住在紐約的華人用戶楊旻雯在2月初到3月中期間，每天會花費三、四個小時在上面，「以前很愛聽播客的，當時播客也不聽了」。她表示，Clubhouse有即時反饋和互動，「可以暢所欲言，而且可以很快得到很多人的共鳴」。

因為常發言，還在一些房間擔任主持人，因此她有近1000的粉絲，甚至連當時也沉迷Clubhouse的著名藝術家艾未未，也有追蹤她。一些華語房間常能看到她的頭像「在台上」（即發言區），大多是藝術分享、文化交流、跨文化觀察、政治話題等。她表示有時也會去英文的房間，聽一些情感類話題或社會種族議題等，「感覺他們更有組織性、更有秩序、更有禮貌」。

中國當局在2月8日對Clubhouse封鎖，雖然切斷了華人用戶一大來源，但也在短時間造成更多中國用戶的好奇心，一時間已註冊的帳號賣得更貴。但好奇心驅動的潮流，畢竟難以持久，更何況互聯網時代，人們的好奇心轉移得更加迅速，封鎖後大約持續了一周左右，中國社交媒體上便無人再談此應用了。

不過Clubhouse在海外華人中熱潮又持續了幾周，由於「被牆」，因此許多的房間討論中國政治、新疆棉花等話題，吸引了一些海外華人群體。

但無論華語或英文房間，話題似乎很快出現枯竭，用戶開始減少，這兩者的互相影響形成迅速衰落，一些名人也開始離開平台。即使有人組建一些看似有趣的主題房間，在線人數能超過100、200人已算非常成功，和高峰期一個房間動輒幾千人時的盛況，已不能同日而語。

洛杉磯一位華裔設計師Y也在用了沒幾天後不再打開了，「魚龍混雜，全是attention seeker（尋求他人關注的人）」。他常去英文房間，中文房間也不時逛一逛，他表示許多用戶自我介紹裡頭銜就寫一大堆，令人反感，而房間裡交流的也是沒有什麼有用的信息，太浪費時間了。

「大概到3月中，發現沒什麼感興趣的話題，慢慢就忘了」，如今楊旻雯又回歸了播客，幾乎不再打開Clubhouse。「留下來的就那幾個老面孔，沒話題找話題維持熱度」，她表示，很多話題根本是「硬熬出來的」。而那些一開始吸引了許多用戶的名人，大眾對其一樣有疲憊感，「覺得乏味」。

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