台灣的好運氣 總有用完的一天

過去一年來一直是全球防疫模範生的台灣 ，5月中旬起突然新冠疫情 爆發，本土社區感染病例激增，台北市和新北市率先進入三級警戒，其它縣市也在密切關注變化。台灣疫情大翻轉，說明了病毒無國界，防疫不能只靠運氣好。

2300萬人口的台灣疫情緊張，15日新增207例，累計全台確診者只有1682例。反觀人口1000萬的洛杉磯縣疫情已大為緩和，餐館商場人潮不斷，16日新增確診仍有306例，累計確診者已達123萬7235人。兩地相比，台灣的疫情只是九牛一毛。但17日北台灣多處車站和公共場所宛如空城，而部分超市賣場出現物資搶購現象，一年前在南加州出現的場景，沒想到在台灣重現。

台灣過去一年多的防疫成效，讓全球刮目相看，不少定居美國的台灣僑民，去年美國疫情大爆發前後，舉家遷回台灣工作和求學，享受逛街購物、上館子，出門不必戴口罩的自由，更重要的是沒有染疫的心理恐懼折磨。

台灣先前的防疫優勢，首先是經歷過SARS病毒肆虐，多數人對傳染病有切身之痛，防疫警覺性與配合度都較歐美國家高。其次，台灣是海島地形，把病毒阻絕於境外，相較於有陸路口岸的國家，只要守住進出國門的機場旅客，防止外來病毒傳入台灣本土，就不會形成社區感染。第三是過去幾次群聚感染，都控制得宜，沒有擴大傷害。

但目前看來，從機場延伸到社區的防疫戰線，顯然在某些環節出現破口，而且還有很多案例查不出感染源。最大的漏洞在於旅客入境後，台灣政府並未要求作病毒篩檢，隔離滿14天後即可出關。而航空公司機組員入境後，居家檢疫放寬到只要三天，再加上「自主管理」11天。

其次，新的變種病毒，從今年開始加速在全球散布，它的傳染力和重病率，都是原型新冠病毒的數倍。去年台灣疫情平穩，有很大一部分原因是變種病毒尚未攻進台灣，但5月這一波疫情爆發，以英國變種病毒為主，加上少量的印度變種，來勢洶洶。

第三，台灣人口居住密度相對較高，傳統市場商店和大賣場並未限制客容量，都會區使用大眾運輸工具頻繁，變種病毒較易擴散。

最後也是最重要的不利因素，是疫苗 獲得和施打比率都不及格。台灣政府由於某些人為原因，錯失了若干提前取得疫苗的機會，而目前唯一能取得的少數AZ疫苗，部分民眾和醫護人員卻有疑慮。於是形成了想要的疫苗買不到，到手的疫苗，大家不願意打的怪現象。

病毒篩檢和隔離傳染源，必須加強執行，但終究只是治標而非治本。控制疫情最有效的方法，就是打疫苗，打了總比不打好，而且重病率和死亡率也會大幅下降。如果台灣不加速取得疫苗，疫情控制很難釜底抽薪。