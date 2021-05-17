橙縣「停止仇恨亞裔」遊行：遭歧視要發聲

亞裔家長與學生在爾灣市舉辦造勢活動，團結對抗仇恨犯罪。（本報記者╱攝影）

橙縣亞裔 家長與學生發起的「停止仇恨亞裔」（Stop Asian Hate）造勢與遊行活動，15日下午在爾灣市府前草坪舉行，當天全美各地都有類似的造勢活動，展現社區聲援亞裔的力量。

亞裔居民比例近半數的爾灣市，是橙縣亞裔居民最多的城市，當天約有200人參加造勢活動，包括加州州參議員Dave Min、爾灣市長Farrah Khan、副市長 Tammy Kim，現場還有許多亞裔家長帶著子女及長輩一起出席，小學生們舉著圖文並茂的標語牌表達心聲：「我以身為亞裔為榮」、「不要攻擊我的祖母」、「以愛代替仇恨」、「仇恨是病毒」。

獲加州州長任命為促進創業工作小組成員的廖泰德（Teddie Liaw），擔任活動主持人，他細數亞裔的成就，並強調：「我在美國 出生長大，這裡就是我們的家。」

爾灣加大 教授Thuy Than Vo表示，美國社會長久以來將亞裔視作外國人，要從根本改變此刻板印象，必須在中小學加入族裔課程，讓本地學生了解亞裔對美國的貢獻。

橙縣人際關係委員王頌茹鼓勵出席的中小學生，面對歧視時要發聲表達自己的意見，若家中有不通英語的長輩受到仇恨攻擊，更要想辦法協助他們向有關單位報案，只有靠整個社區通力合作，才能有效的遏止歧視或制止仇恨繼續下去。