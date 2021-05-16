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南加男子Zelle轉賬 小失誤竟損失3500元

記者邵敏／綜合報導
南加居民使用Zelle轉賬，小失誤損失3500元。（unsplash.com）
南加居民使用Zelle轉賬，小失誤損失3500元。（unsplash.com）

通過Zelle進行銀行賬戶轉賬匯款非常簡單，用戶只需一個電子郵件地址或電話號碼即可匯款，此項服務很受歡迎。但一個小失誤卻導致南加州男子，使用Zelle付款時損失3500元。

據René Ramos陳述，因為房屋淹水需要修理，他聯繫了修理房屋的承包商，被告知修理費3500元。

「承包商周五下午向我要錢，但當時銀行已關閉，所以我就通過Zelle將錢轉給他。」幾秒鐘後，Ramos很快將錢從自己的美國銀行帳戶，轉到承包商給他的電話號碼上。

第二天，承包商卻告訴Ramos他並沒有收到這筆錢，因為他提供了一個錯誤的電話號碼，也就是說Ramos將這筆3500元轉賬給了錯誤的人，Ramos立即向美國銀行提出索賠。

「我周一早上致電美國銀行，他們告訴我可能需要長達四周時間，我相信銀行會解決問題。」Ramos說。

銀行之後回應，這筆錢已轉入Chase銀行帳戶，由於隱私法規限制，該銀行無法公布帳戶持有人姓名。

Zelle發言人表示，在批准轉帳前，系統會向用戶顯示兩個警報：第一個是收款人名字，以確保收款人無誤。第二，在用戶添加金額後，會再次要求驗證信息是否正確。

美國銀行通過電子郵件聲明，此類交易不受保護。銀行還表示，在這種情況下，只有接受匯款的銀行才能決定是否與客戶進行溝通。

相關部門提醒消費者，如果匯款到一個從未在Zelle上使用過的電話號碼，務必致電確認收款人。在匯出大筆金額之前，可先轉賬少量進行測試，確保錢財轉賬到正確的收款人手中。

美國 加州 南加

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