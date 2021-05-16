僑委會深耕華語文教學 世界日報協助推廣

全美中文學校聯合總會會長李梅如（左起）、洛杉磯僑教中心主任張皓鈞、洛杉磯世界日報社長于趾琴討論深入推廣海外華語文教學。（記者謝雨珊／攝影）

華語文教育對於中華民族的傳承極其重要，洛杉磯 僑教中心主任張皓鈞、全美中文學校聯合總會會長李梅如、洛杉磯世界日報 社長于趾琴，14日討論深入推廣海外華語文教學，世界日報將盡力協助。

張皓鈞指出，僑委會日前宣布推出「海外華語文深耕計畫」，致力於通過在海外僑校傳授正體華語文學，舉辦華文比賽，線上活動等，主要為歐洲和北美地區僑胞及主流社會人士推廣華語文教學。台灣有許多優質華語文教育機構，僑委會將扮演橋樑的角色，利用智能平台與海外僑團聯繫，共同朝在海外推廣華語文的方向前行。

全美中文學校聯合總會總會長李梅如表示，該會每年固定在年會上舉辦研討會、論文發表等。每年也會舉辦演講、多媒體簡報、成語、中華文化常識比賽共四大項目的學藝競賽，提供學生發表學習成果的平台。今年因疫情 緣故，諸多競賽轉為在線上舉辦，因不需考量經濟成本，報名的學生比以往更多。

她也提到，新冠疫情改變了許多僑校的傳統教學生態，聯合總會為了協助全美各地的僑校，數個月來一直在線上舉辦師資培訓，集結了全國各地的教師跨國交流，成果非凡。她鼓勵全美各地僑校的教師們，必須跟上大環境的變化，提供學生更多樣的教學。

洛杉磯世界日報社長于趾琴表示，世界日報作為海外最大華文媒體，將盡力協助推廣華語文教學。她邀請僑校學生們參與春節期間的世報「年節展」，鼓勵學生到場感受中華傳統的過節氣氛，並提供舞台給學生展現中文學習成果。