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CNN：加州各地乾旱 遲早火災

編譯組／綜合報導
加州已全面進入乾旱狀態，氣候學家說，發生火災是遲早的事。（Getty Images）
加州已全面進入乾旱狀態，氣候學家說，發生火災是遲早的事。（Getty Images）

有線電新新聞網（CNN）13日對加州乾旱問題做出深度報導，指加州已全面進入乾旱狀態，發生火災是遲早的事。

CNN表示，整個加州現在都已處於乾旱狀態，程度從中度（D1級）到極端（D4級）不等，上一次出現這種情形是在2014年10月。加州乾旱問題不斷惡化，上周極度乾燥地區占全州5%，本周已增加為14%。

美國乾旱監測局（US Drought Monitor）在報告中說：「隨著逐漸進入乾燥的夏季，乾旱對加州的影響將不斷加劇。」

由於加州這個雨季的降雨量和降雪量遠低於正常，再加上美西長期缺水，使加州今年可能再度面臨另一個嚴重的山火季節。

洛杉磯加大氣候學家史維恩（Daniel Swain）說：「我無法美化這個問題。很不幸，對加州和大部分美西地區而言，2021年的火災季節看起來又會是一個很難對付的季節。原因包括短期嚴重乾旱和長期氣候變化，多種因素累積起來，今年又是山火風險非常高的一年。」

對美西多個州來說，火災已成為生活的一部分，它已不再是會不會發生，而是何時、何地、如何發生的問題。截至5月5日，加州今年野火焚毀的土地面積已是去年同期的七倍。

加州州長紐森（Gavin Newsom）本周指示政府單位加強抗旱彈性，改變水庫出水量以節省用水，並允許各水利局之間進行更靈活的用水調配。

國家綜合乾旱資訊系統（National Integrated Drought Information System）的氣候學家薛菲爾德（Amanda Sheffield）說：「加州和美西許多地區的水資源都來自融雪。今年因為降雪量少、春季融雪速度又快，美西現在的雪水當量（snow water equivalent）不僅遠低於正常時期，簡直幾近於零，加州只有正常時期的6%，科羅拉多州南部只有正常時期的4%。」

史維恩說：「我看到河川湖泊今年對融雪一點反應也沒有，積雪融化後的土地非常乾燥，沒有潮濕感，這是我認為加州今年森林大火風險會特別高的理由之一。」他指出，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）與環繞中谷（Central Valley）的山麓丘陵，包括紅木區在內的沿海森林，是山火風險最高的地區。

加州 山火 降雪

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