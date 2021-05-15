我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

你買了嗎！兆彩頭獎飆升至4.3億

記者謝雨珊／綜合報導
兆彩(Mega Millions)14日頭獎獎金飆升到4億3000萬元。(記者謝雨珊／攝影）
兆彩(Mega Millions)14日頭獎獎金飆升到4億3000萬元。(記者謝雨珊／攝影）

兆彩(Mega Millions)14日頭獎獎金飆升到4億3000萬元，當晚美西時間8時開獎。這期若由一張彩劵獨得，獎金可分期領取，或一次抱走2億9100萬元。若這期有幸運得主中獎，將創下美國樂透史上第11名大獎。倘若無人中獎，獎金會累積更高。

根據媒體報導，今年首個兆彩頭獎在年初被芝加哥的一群樂透玩家抱走，他們於1月22日幸運中了10億500萬元。這期的頭獎獎金為4億3000萬元，雖然金額沒有第一次高，但足以改變人生。

每周開獎兩次的兆彩賣出無數獎券，一旦沒有一張完全猜中六個中獎數字，反映只有3億2萬分之一的微小中獎機率，如此微小的中獎機率正是導致獎金累積越來越高的原因。

5月12日（周二）的頭獎累積金額為3億9600萬元，無人猜中。不過有兩張分別在紐約德州賣出的彩券贏得二獎1億元。另有25張中了四個號碼及Mega Ball，三獎金額為1萬元。據CNBC報導，有律師建議中獎人士有三個月的時間領取獎金，千萬不要告訴太多人，事先做好規劃再去領獎。

勁球 (Powerball) 獎券，頭獎獎金也已達到1億8300萬元，頭獎獎金雖然一樣非常可觀，但人們只有2億9200萬分之一的微小中獎機率。

美國 紐約 德州

上一則

洛縣新冠變種病例增加 實驗證明疫苗有效

下一則

疫情下意外收穫 張翠姝撰稿「溢彩流光」

延伸閱讀

世界晚報／德州公寓下血雨 樓上房客已死一周竟無人知

世界晚報／德州公寓下血雨 樓上房客已死一周竟無人知
樂不起來 女子中2600萬樂透但彩券被洗衣機毀了

樂不起來 女子中2600萬樂透但彩券被洗衣機毀了
俄州祭「疫苗樂透」接種就有機會抽100萬獎金

俄州祭「疫苗樂透」接種就有機會抽100萬獎金
2機空中碰撞險斷2截 平安降落 警方：駕駛該買樂透

2機空中碰撞險斷2截 平安降落 警方：駕駛該買樂透
俄州打疫苗每周抽5人送百萬 青少年抽州大全額獎學金

俄州打疫苗每周抽5人送百萬 青少年抽州大全額獎學金
1970萬元加州樂透彩金無人領 5月13日最後一天

1970萬元加州樂透彩金無人領 5月13日最後一天

熱門新聞

知名流行病專家黃重德醫學博士近十個月的研究發現，口腔消毒液氯西丁，對新冠病毒的預防和感染遏制效果達到將近90%。（本報檔案照）

黃重德發現 新冠病患使用口腔消毒液症狀顯著改善

2021-04-16 15:52
疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07
許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
加州州長紐森10日宣布新一輪經濟刺激計畫，向數百萬加州人提供600元支票。（紐森推特）

紐森擬發600元支票刺激經濟 約570萬人受惠

2021-05-11 02:20
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定