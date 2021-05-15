你買了嗎！兆彩頭獎飆升至4.3億

兆彩(Mega Millions)14日頭獎獎金飆升到4億3000萬元。(記者謝雨珊／攝影）

兆彩(Mega Millions)14日頭獎獎金飆升到4億3000萬元，當晚美西時間8時開獎。這期若由一張彩劵獨得，獎金可分期領取，或一次抱走2億9100萬元。若這期有幸運得主中獎，將創下美國 樂透史上第11名大獎。倘若無人中獎，獎金會累積更高。

根據媒體報導，今年首個兆彩頭獎在年初被芝加哥的一群樂透玩家抱走，他們於1月22日幸運中了10億500萬元。這期的頭獎獎金為4億3000萬元，雖然金額沒有第一次高，但足以改變人生。

每周開獎兩次的兆彩賣出無數獎券，一旦沒有一張完全猜中六個中獎數字，反映只有3億2萬分之一的微小中獎機率，如此微小的中獎機率正是導致獎金累積越來越高的原因。

5月12日（周二）的頭獎累積金額為3億9600萬元，無人猜中。不過有兩張分別在紐約 及德州 賣出的彩券贏得二獎1億元。另有25張中了四個號碼及Mega Ball，三獎金額為1萬元。據CNBC報導，有律師建議中獎人士有三個月的時間領取獎金，千萬不要告訴太多人，事先做好規劃再去領獎。

勁球 (Powerball) 獎券，頭獎獎金也已達到1億8300萬元，頭獎獎金雖然一樣非常可觀，但人們只有2億9200萬分之一的微小中獎機率。