鞋癡老闆收藏嗅商機 明星二手鞋轉手賣百萬

Project Blitz老闆盧賈堤納位在洛市的球鞋寶窟。（CBSLA）

不論是好萊塢藝人或NBA球員，洛杉磯 往往是全美最星光熠熠的城市，潮流起於斯亦褪於斯。但在眾多到洛杉磯朝聖的原因中，現在可以再加上一項：全球最酷的鞋店與私人收藏。

運動鞋經銷商Project Blitz總部位於洛杉磯，但靠著線上銷售，商品可以賣到全球各地。Project Blitz的老闆盧賈堤納（Andre Ljustina）更是名副其實的死忠鞋癡。在還沒有人把運動鞋當一回事的年代，盧賈堤納就開始買鞋，有時甚至比原價還高出20元，一切只因為他愛。

隨著時光推移，原本的私人收藏突然開始變成絕版經典，這時盧賈堤納就嗅到了商機，他常常發現廠商推出的復刻版，他手上剛好有，而且還是20、30年前的原版。他告訴CBS，五顏六色、設計獨特的球鞋現在2.5萬元起跳，賣到100萬元也不是難事。今年4月一雙嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West）穿過的Nike Air Yeezy 1試售版就賣了180萬元。

盧賈堤納位在洛市的「寶窟」裡可還不只這些好貨，例如Beyonce與Jay-Z穿過的球鞋，Drake、Travis Scott、AJ McLean到Backstreet Boys的球鞋，現在都是盧賈堤納手裡的發燒貨。

更別提麥可喬丹 在電影 「怪物奇兵」（Space Jam）裡穿過的Air Jordan球鞋，以及柯比布萊恩與還在華盛頓巫師隊時，與麥可喬丹對決的絕世逸品。盧賈堤納保守估計，這兩雙隨便都能賣到100萬元。

盧賈堤納的初衷其實很簡單，他就是想找到最罕見的那一雙鞋。就算球鞋收藏現在變成一門生意，但他還是坦白說，選鞋要看緣份，讓內心的聲音決定你要不要買它。這也是當初盧賈堤納輟學，開始賣鞋的起點，因為球鞋對他來說不只是一堆橡膠、皮革的結合物，而是能跟自己融為一體、走到街上的東西。

綽號Dre的盧賈堤納現在已經是南加最有名的球鞋經銷商之一，而且不論品牌，Nike、Adidas、New Balance、Asics，不論原主是那個明星或球星，他幾乎都有。所以他說，他不需要名片，球鞋就是他的名片。