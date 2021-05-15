疫情下意外收穫 張翠姝撰稿「溢彩流光」

張翠姝、何志明夫婦 攝於南加州中華科工學會50周年慶。（張翠姝提供）

回顧一年多的疫情 生活，每個人都有不同經歷。南加州 中華科工學會前會長張翠姝說，疫情給她帶來了意外收穫，完成了自己的回憶錄「溢彩流光」，得償多的年心願。

「父母去世多年，我是家中老大，一直有這樣的使命感要寫回憶錄，履行對父母的承諾，記錄我的家庭以及過往七十餘載的生活點滴。」張翠姝說，平時生活節奏很快，居家避疫這一年，正好給了她一段無人打擾的時光，可以專心寫書，「我要跟疫情比賽，不能浪費這一年。」

籌備已久，張翠姝自去年10月15日開始落筆撰文，一直到今年2月15日完稿，整整四個月。 「著書期間，我時而開懷大笑，時而低頭飲泣，在悲喜交迭的氣氛中，以每日500字的筆耕速度逐步前進，終於完成7萬字初稿。」

書名「溢彩流光」，靈感來自張翠姝21歲那年拍的一張黑白照片。多年之後，妹妹張曉姝以這張黑白照創作了一幅油畫，張翠姝特意將這幅畫選為「溢彩流光」的封面照。 「一生中有很多流動的色彩，父親去世時濃重悲傷的黑色基調，我赴美開始人生新篇章時的高光時刻，初為人母時絢爛的色彩，以及多年社團工作中的多彩歲月。」

「溢彩流光」全書共分兩大部分，第一章至第十章落筆在張翠姝的個人經歷：渡海赴台、負笈抵美、巴城憶往、移居洛城、社區服務及藝海翱遊等。從第11章開始，張翠姝對家人、師長、以及她曾主辦過的大型活動、執掌過的社會團體做了詳盡描述。 「多年來養成的閱讀寫作習慣，讓我寫書時沒有遇到太多困難，最困難是整理照片，所幸父母保存下來的照片資料都非常豐富。」

張翠姝著作的「溢彩流光」將交由世界日報出版。世界日報於2011年開辦「大家來寫書」出版服務，至今已歷11屆。「我一直很羨慕別人寫書出書，之前不敢想像自己能有這麼大能耐寫一本書，現在終於有機會完成多年心願。這本書獻給父母，獻給過去75年人生旅途中，對我關懷備至的師長朋友，他們就是我此生的溢彩流光。」

張翠姝，1947年8月出生於中國山西，兩歲隨家人遷往台灣生活，畢業於臺灣大學經濟學系，1971年負笈抵美，後在約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）攻讀管理科學碩士學位。1975年7月，張翠姝跟隨丈夫抵達洛杉磯，並在此生活至今。1994年開始，張翠姝任托倫斯紀念醫學中心（Torrance Memorial Medical Center）華人社區代表，曾為該院兩度推出個人慈善獨唱會。

多年來，張翠姝積極參與社區服務工作，先後擔任十多個社團組織職務，她曾擔任南加 州台灣大學校友會理事、南加州中華科工學會會長、洛加大教職員婦女會（UCLA Faculty Women's Club）會長等，並在不惑之年投入聲樂學習。張翠姝的生活豐富多采，一如其書「溢彩流光」。

世界日報「大家來寫書」詳情查詢323-268-4982分機291；電郵[email protected]。